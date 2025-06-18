سياسات العمل في عام المجتمع

MENAFN - Al-Bayan) تعتبر الأسرة الممتدة المتماسكة المتراحمة من أهم التقاليد الراسخة في مجتمع دولة الإمارات، وسبباً رئيسياً في الحفاظ على الهوية الإماراتية، وتنشئة أجيال متعاقبة تعيش وسط مجتمع يضم جميع ثقافات العالم دون أن تفقد أياً من مكونات ثقافتها الأصيلة المتوارثة، الأسرة هي أساس بناء واستقرار واستدامة مجتمع الإمارات، لأنها هي المؤسسة الأولى للتربية والتنشئة الاجتماعية، التي تنقل الدين والثقافة والقيم والمعايير من جيل إلى آخر.

عملت الدولة منذ تأسيسها على تعزيز بناء الأسر الإماراتية، وتقديم كل الإمكانات والدعم والمساندة، لضمان حياة كريمة ومستقرة للأسرة، بما يضمن أن تقوم بوظائفها التربوية والوطنية والتعليمية، فمنذ تأسيس الدولة تم إنشاء أول وزارة للعمل والشؤون الاجتماعية في العام 1971، لتكون مسؤولة عن شؤون الأسرة، ومع تطور المجتمع وتوسع الأنشطة والمهام تشكلت وزارة للأسرة، وضع على كاهلهما تعزيز الجهود والمبادرات الهادفة إلى تعزيز مكانة واستقرار ورفاهية الأسرة الإماراتية، وتقديم الدعم للمجتمعات المحلية، لضمان حياة كريمة ومستقرة لجميع أفراد المجتمع، وللمحافظة على استدامة الأسرة، وعدم تعرضها للتطورات السلبية،التي أصابت الأسر في مجتمعات أخرى خصوصاً مع توسع ظاهرة العولمة، وانتشار بعض القيم السلبية عبر الفضاءات المفتوحة.

لقد حققت دولة الإمارات تقدماً ملحوظاً في سياسات العمل الداعمة للأسر، وأظهرت التزاماً واضحاً بتحقيق الاستقرار الأسري، إذ تبنت نهجاً شاملاً لتعزيز التوازن بين العمل والحياة الشخصية، بما يتماشى مع رؤيتها المستقبلية لتحسين جودة الحياة؛ ومن أبرز هذه الخطوات زيادة مدة إجازة الأمومة في القطاع الحكومي إلى 90 يوماً مدفوعة الأجر، وإدخال إجازة الأبوة لأول مرة، ما يعكس الاهتمام بدور الآباء في تحمل مسؤولية تربية النشء، ومشاركة الأمهات في مسؤوليات الأسرة، كما أطلقت مبادرات مبتكرة لدعم رعاية الأطفال، مثل توفير حضانات في أماكن العمل، وتطوير البنية التحتية الرقمية لدعم العمل عن بُعد، ما يعزز قدرة الأسر على تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والمسؤوليات الأسرية، ومع ذلك فإن دولة الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة عودت شعبها على اتخاذ الإجراءات السباقة، التي تواجه التحديات المتزايدة الناتجة عن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتقدم التكنولوجي، وعلى التطوير المستمر في نظم وإجراءات العمل، التي تدعم الاستقرار الأسري مثل اتباع ساعات العمل المرنة في العديد من القطاعات الحكومية والخاصة مع الحفاظ على الأجور، لضمان استقرار الأسر؛ وقد أخذت الكثير من المؤسسات والإدارات بالعمل لمدة 4 أيام أسبوعياً، على أن يكون يوم العمل الخامس ((عن بعد))، لتعزيز التوازن بين العمل والحياة، لما لها من أثر إيجابي في تعزيز الترابط الأسري والاستقرار النفسي، وتربية الأبناء، وكذلك تم توسيع خيارات العمل للمرأة فيما يتعلق بساعات الدوام، كل ذلك يعكس التزام دولة الإمارات بدعم المرأة في تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية، مع تعزيز مشاركتها الفعالة في سوق العمل، حيث يعتبر خياراً مناسباً للأمهات أو من لديهن التزامات عائلية.

وتظل الإمارات دائماً سباقة في تطوير نظم العمل وسياساته، وتبقى نموذجاً يحتذى به في تحقيق أحدث الإنجازات مع المحافظة على القيم الأصيلة.