MENAFN - Al-Bayan) في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والدولية، برزت الحاجة الملحّة إلى خطاب عالمي يناهض الكراهية ويدعو للتسامح والتعايش.

ومن بين الدول التي تمثل نموذجاً متقدماً تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها رائدة في ترسيخ قيم التسامح، ليس فقط بوصفها سياسة داخلية، بل كموقف أخلاقي وإنساني ثابت تدافع عنه في المحافل الدولية، وتجسده من خلال التشريعات والمبادرات المجتمعية والمؤسسية، وصولاً إلى الجهود الدبلوماسية والإنسانية التي تؤكد أن الإمارات تضع السلام في مقدمة أولوياتها.

لقد أدركت الإمارات منذ وقت مبكر أن مواجهة الكراهية لا تتحقق فقط من خلال التنديد، بل تتطلب بناء بيئة قانونية صلبة تجرّم الخطاب المحرّض وتُحاسب من يروّج له. لذلك أصدرت قانون مكافحة التمييز والكراهية والتطرّف لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي غلّظ العقوبات ضد كل من يحرّض على الكراهية أو ينشر خطاباً تمييزياً على أساس الدين أو اللون أو العرق أو الجنس. ولا تكتفي الدولة بالتشريع، بل تعمل على تطبيق القانون بفعالية.

لقد أنشأت الإمارات وزارة للتسامح والتعايش لتكون الذراع الثقافية والاجتماعية لمكافحة الكراهية، وأسست العديد من المبادرات ومن أبرزها ((بيت العائلة الإبراهيمية)).

كما تبنّت وثيقة ((الأخوة الإنسانية)) التي تم توقيعها في الإمارات بين بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر، لتكون مرجعية أخلاقية عالمية في مواجهة الكراهية الدينية والعنف باسم العقيدة، وقد أصبحت هذه الوثيقة فيما بعد مصدر إلهام للكثير من المبادرات الدولية.

وأما على الصعيد الدولي، فبرز صوت الإمارات في الأمم المتحدة داعياً إلى تجريم خطاب الكراهية والتحريض العرقي والطائفي، وأكدت الدولة أن استقرار العالم لا يتحقق من دون التصدي الجاد لهذا النوع من الخطابات، خاصة في ظل الاستخدام الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي لنشر الكراهية بشكل مقنّع أو مباشر.

وقد طالبت الإمارات بتخصيص موارد مالية أممية لمواجهة خطاب الكراهية، وإشراك الشباب في إنتاج محتوى رقمي إيجابي، وبناء أدوات لرصد التحريض والكراهية الإلكترونية، ودعت إلى إشراك المجتمع المدني والمنصات الرقمية الكبرى في وضع معايير مشتركة لمكافحة هذا التهديد المتزايد.