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هنكل منتجات المستهلك تُرسي معيارًا جديدًا للاستدامة بفوزها بالجائزة الذهبية للتغليف الدائري
(MENAFN- SEC Newgate) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 18 يونيو 2025: حازت هنكل منتجات المستهلك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على جائزة "صاحب العلامة التجارية المستدامة للعام" الذهبية المرموقة، ضمن جوائز Prime MEA 2025 التي أقيمت في دبي، وذلك تقديرًا لجهودها الرائدة في دعم الاقتصاد الدائري وتطوير حلول تغليف مستدامة في المنطقة.
جاء هذا التكريم بعد إطلاق مبادرة استخدام بلاستيك PET المعاد تدويره في عبوات شامبو Gliss، والتي تضمنت طرح عبوات تحتوي على 50% من البلاستيك المعاد تدويره في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، في خطوة بارزة نحو تعزيز الاستهلاك المسؤول وبناء بنية تحتية للتغليف الدائري على نطاق واسع.
وفي هذه المناسبة، قالت فالنتينا ريفيرون، رئيسة قسم التغليف في هنكل منتجات المستهلك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "تواجه الاستدامة في هذه المنطقة تحديات فريدة، بدءًا من اختلاف اللوائح المحلية وصولًا إلى الثغرات في البنية التحتية لإعادة التدوير". وأضافت: "جمعت هذه المبادرة بين الابتكار التقني والتنفيذ العملي الخاص بكل منطقة، وقد أرست معيارًا جديدًا لقطاع التجميل والعناية الشخصية".
ومن المحطات الرئيسية في المشروع، التحول إلى الإنتاج المحلي لعبوات PET المعاد تدويرها في تركيا، مما أتاح تأمين المواد محلياً، وتقليل الانبعاثات الناتجة عن النقل، ودعم قطاع التصنيع الإقليمي. كما ساهم هذا التحول في تعزيز مرونة سلسلة التوريد، وهو أمر أساسي في منطقة متنوّعة وديناميكية مثل الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتندرج هذه المبادرة ضمن أهداف هنكل العالمية للاستدامة لعام 2025، والتي تشمل تقليل استخدام البلاستيك البكر بنسبة 50%، وضمان قابلية إعادة التدوير أو الاستخدام لكافة مواد التغليف، واستخدام 30% من البلاستيك المعاد تدويره ضمن جميع منتجات قسم العلامات الاستهلاكية.
ومن خلال توسيع نطاق الابتكار المستدام في المنطقة، تؤكد هنكل التزامها بأجندة "النمو الهادف"، مُثبتة أن الأثر البيئي الحقيقي يمكن تحقيقه عندما تلتقي الطموحات العالمية مع العمل الفعّال على المستوى الإقليمي.
جاء هذا التكريم بعد إطلاق مبادرة استخدام بلاستيك PET المعاد تدويره في عبوات شامبو Gliss، والتي تضمنت طرح عبوات تحتوي على 50% من البلاستيك المعاد تدويره في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، في خطوة بارزة نحو تعزيز الاستهلاك المسؤول وبناء بنية تحتية للتغليف الدائري على نطاق واسع.
وفي هذه المناسبة، قالت فالنتينا ريفيرون، رئيسة قسم التغليف في هنكل منتجات المستهلك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "تواجه الاستدامة في هذه المنطقة تحديات فريدة، بدءًا من اختلاف اللوائح المحلية وصولًا إلى الثغرات في البنية التحتية لإعادة التدوير". وأضافت: "جمعت هذه المبادرة بين الابتكار التقني والتنفيذ العملي الخاص بكل منطقة، وقد أرست معيارًا جديدًا لقطاع التجميل والعناية الشخصية".
ومن المحطات الرئيسية في المشروع، التحول إلى الإنتاج المحلي لعبوات PET المعاد تدويرها في تركيا، مما أتاح تأمين المواد محلياً، وتقليل الانبعاثات الناتجة عن النقل، ودعم قطاع التصنيع الإقليمي. كما ساهم هذا التحول في تعزيز مرونة سلسلة التوريد، وهو أمر أساسي في منطقة متنوّعة وديناميكية مثل الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتندرج هذه المبادرة ضمن أهداف هنكل العالمية للاستدامة لعام 2025، والتي تشمل تقليل استخدام البلاستيك البكر بنسبة 50%، وضمان قابلية إعادة التدوير أو الاستخدام لكافة مواد التغليف، واستخدام 30% من البلاستيك المعاد تدويره ضمن جميع منتجات قسم العلامات الاستهلاكية.
ومن خلال توسيع نطاق الابتكار المستدام في المنطقة، تؤكد هنكل التزامها بأجندة "النمو الهادف"، مُثبتة أن الأثر البيئي الحقيقي يمكن تحقيقه عندما تلتقي الطموحات العالمية مع العمل الفعّال على المستوى الإقليمي.
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