أصبحت شركة توسيالي أكبر شركة منتجة للصلب في تركيا والثالثة على مستوى أوروبا

تواصل شركة توسيالي التركية الرائدة في إنتاج الصلب، والتي تمتلك حضورا عالميا واسعا، نموها وتوسعهاعلى مستوى العالم. و تشغّل حاليًا ما يقارب من 50 منشأة موزعة عبر ثلاث قارات، بطاقة إنتاجية للصلب السائل تصل إلى 15 مليون طن سنويا، ويعمل فيها حوالي 15,000 موظف.

بفضل استثماراتها في إنتاج الصلب عالي الجودة وذي القيمة المضافة، والتزامها بجعل الاستدامة أولوية قصوى، تواصل شركة توسيالي تقدمها السريع في قطاع إنتاج الصلب على المستوى العالمي. و يعود هذا النجاح إلى مجمعاتها الإنتاجية المنتشرة في مختلف أنحاء العالم، و منتجاتها الصديقة للبيئة المُصنّعة بتكنولوجيا متقدمة، وتركيزها على البحث والتطوير والابتكار، إلى جانب امتلاكها حقوق ملكية قوية، و فريق عمل يتمتع بكفاءة عالية.

ووسط الظروف العالمية الصعبة التي شهدها عام 2024، والذي كان عامًا قاسيا على منتجي الصلب حول العالم، حققت شركة توسيالي إنجازًا لافتًا بصعودها السريع في التصنيفات العالمية، مضيفةً بذلك نجاحًا آخر إلى سجلها الحافل. ووفقًا لبيانات رابطة الفولاذ العالمية، بلغ إنتاج شركة توسيالي من الصلب السائل 9.12 ملايين طن في هذا العام، محققة زيادة بنسبة 54.3% مقارنة بالعام السابق، ما جعلها واحدة من أسرع ثلاث شركات نموا في قطاع الصلب عالميا لتقفز بذلك 21 مركزا وتصل إلى المرتبة 46 عالميًا. كما رسخت توسيالي مكانتها كأكبر منتج للصلب في تركيا، و الثالث في أوروبا، مع دخولها رسميا قائمة أكبر 50 منتجا للصلب في العالم.

فؤاد توسيالي، رئيس مجلس ادارة مجمع توسيالي: " هدفنا هو أن نصبح واحدًا من أكبر 20 منتجًا للصلب في العالم"

أكد فؤاد توسيالي، رئيس مجلس ادارة مجمع توسيالي، أن نجاح الشركة العالمي يستند إلى استثمارات استراتيجية مدروسة وإنتاج الصلب عالي الجودة، و قال في هذا: "بصفتنا توسيالي، لقد وضعنا الاستدامة والكفاءة، ووفرات الإنتاج الكبيرة في صميم أولوياتنا الثلاث. وبهذه الاستراتيجية، نواصل النمو بطريقة صحية ومستقرة، مدعومين باستثمارات موجهة نحو الكفاءة البيئية سواء في تركيا وفي مناطق جغرافية مختلفة حول العالم. كما أكملنا مصنع توسيالي للحديد و الصلب اسكندرون-Tosyalı Demir Çelik İskenderun، والذي يُعد أكبر استثمار صناعي لبلادنا خلال السنوات الأخيرة رغم كارثة الزلزال الكبرى، وبدأنا الإنتاج الأول في عام 2023. وقد ساهم هذا المصنع في تقليص واردات تركيا من الصلب المسطح التي بلغت4 ملايين طن، وبدأ يلعب دورا كبيرا في دعم صادراتنا من الصلب ذي القيمة المضافة. نحن نخطو خطوات حازمة لنصبح من أبرزمراكز إنتاج الحديد والصلب المتكاملة والاستراتيجية، ليس فقط في حوض البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، بل على مستوى العالم أيضا. ويأتي ذلك بفضل استثماراتنا المتواصلة لا سيما في المرحلة الرابعة ضمن مجمع توسيالي الجزائر الإنتاجي بمراحله الخمس، والذي يُعد ركيزة أساسية لنجاحنا كشركة صلب عالمية حتى الآن. كما بدأنا استثمارات جديدة في ليبيا، في خطوة استراتيجية تعزز وجودنا في إفريقيا. و مع استثماراتنا في تركيا، الجزائر، إسبانيا وليبيا، نُعزز مكانتنا يومًا بعد يوم كمنتج عالمي رائد في صناعة الصلب.."

في توسيالي، يتجاوز إجمالي مبلغ استثماراتنا في السنوات الخمس الماضية 6 مليارات دولار أمريكي، ومعظم هذه الاستثمارات موجهة نحو الاستدامة. تتواصل استثماراتنا في البحث والتطوير، والتكنولوجيا المتقدمة، والإنتاج الدائري، ومصادر الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين، دون انقطاع. وفي الوقت نفسه، نركز على الكفاءة، التي تُعد أيضًا إحدى القضايا الرئيسية للاستدامة، ونسعى لإنتاج المزيد باستهلاك موارد أقل. نواصل تحقيق نمو مستدام بفضل هيكلنا المستقل والديناميكي والفعّال، الذي يتيح لنا تحليل كل مكوّن ضمن النظام البيئي لشركة توسيالي، بدءًا من المادة الخام (المنجم) وصولًا إلى المنتج النهائي. وبهذا النهج المتكامل، نواصل صعودنا المتسارع والمستمر في التصنيفات العالمية. بين عامي 2020 و2024، ضاعفنا إنتاجنا العالمي من الصلب الخام بنسبة بلغت 110%. بفضل هذا التقدم، دخلنا ضمن أكبر50 شركة في العالم لنصبح أكبر شركة منتجة للصلب في تركيا وثالث أكبر شركة منتجة للصلب في أوروبا. ومن بين أفضل 50 شركة، نحن الوحيدين الذين يحققون تقدمًا متواصلًا في التصنيف العالمي عامًا بعد عام. يستمر نمونا المستدام، وبفضل أرقام إنتاجنا، حققنا نقلة نوعية للارتقاء إلى مستوى أعلى عالميًا. وفي غضون 4-5 سنوات القادمة، ومع بدء استثماراتنا الجارية في الإنتاج، سنتقدم بثقة نحو هدفنا في أن نصبح واحدة من أكبر20 شركة صلب في العالم."

توزيع APO Group بالنيابة عن Tosyali Holding.

جهة التواصل:

Serap Öztürk

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