79% من قادة تكنولوجيا المعلومات في السعودية يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي الوكيل يفرض تحديات تنظيمية

79% من قادة تكنولوجيا المعلومات في السعودية يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي الوكيل يفرض تحديات تنظيمية
وعلى الرغم من هذا التفاؤل، إلا أن الدراسة العالمية التي شملت أكثر من 2,000 من قادة الأمن الإلكتروني في المؤسسات من أكثر من 24 دولة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، بيّنت وجود تحديات كبيرة على صعيد النشر في المستقبل. وأعرب 48% من قادة الأمن الإلكتروني في المؤسسات السعودية عن قلقهم من أن الأساس البياني لديهم غير مهيّأ بعد بالشكل الكافي لتحقيق أقصى فائدة ممكنة من الذكاء الاصطناعي الوكيل ، في حين لا يشعر 55% بثقة كاملة بأن لديهم الضوابط الوقائية المناسبة لنشر وكلاء الذكاء الاصطناعي.
ويعتمد المختصون المكلّفون بحماية بيانات وأنظمة الشركات والجهات التخريبية التي تسعى لاستغلال الثغرات، على حد سواءً وبشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي ضمن أدواتهم. ويسهم وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلون في تقليل الأعباء اليدوية على فرق الأمن ، ما يسمح للعنصر البشري بالتركيز على حل المشكلات الأكثر تعقيداً. لكن وبالرغم من ذلك فإن نشر الذكاء الاصطناعي الوكيل يتطلب بنية تحتية قوية للبيانات وحوكمة رشيدة للبيانات لضمان النجاح .
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