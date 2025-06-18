79% من قادة تكنولوجيا المعلومات في السعودية يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي الوكيل يفرض تحديات تنظيمية

MENAFN - Asdaf News) بالتزامن مع تسارع وتيرة اعتماد الذكاء الاصطناعي والتهديدات السيبرانية، أوضح 8 من أصل 10 من قادة الأمن الإلكتروني في دولة الإمارات العربية المتحدة أن الممارسات المطبقة في مجال الأمن السيبراني تحتاج إلى تحديث وتطوير. وأظهرت بيانات استطلاع“حالة تكنولوجيا المعلومات” الأخير من سيلزفورس وجود إجماع تامّ حول التفاؤل بخصوص وكلاء الذكاء الاصطناعي، حيث أشار 100% من قادة الأمن السيبراني في دولة الإمارات وعالمياً إلى قدرة وكلاء الذكاء الاصطناعي على تحسين جانب واحد على الأقل من جوانب القلق المتعلق بالأمن.

وعلى الرغم من هذا التفاؤل، إلا أن الدراسة العالمية التي شملت أكثر من 2,000 من قادة الأمن الإلكتروني في المؤسسات من أكثر من 24 دولة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، بيّنت وجود تحديات كبيرة على صعيد النشر في المستقبل. وأعرب 48% من قادة الأمن الإلكتروني في المؤسسات السعودية عن قلقهم من أن الأساس البياني لديهم غير مهيّأ بعد بالشكل الكافي لتحقيق أقصى فائدة ممكنة من الذكاء الاصطناعي الوكيل ، في حين لا يشعر 55% بثقة كاملة بأن لديهم الضوابط الوقائية المناسبة لنشر وكلاء الذكاء الاصطناعي.

ويعتمد المختصون المكلّفون بحماية بيانات وأنظمة الشركات والجهات التخريبية التي تسعى لاستغلال الثغرات، على حد سواءً وبشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي ضمن أدواتهم. ويسهم وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلون في تقليل الأعباء اليدوية على فرق الأمن ، ما يسمح للعنصر البشري بالتركيز على حل المشكلات الأكثر تعقيداً. لكن وبالرغم من ذلك فإن نشر الذكاء الاصطناعي الوكيل يتطلب بنية تحتية قوية للبيانات وحوكمة رشيدة للبيانات لضمان النجاح .