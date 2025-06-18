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تربية الكورة تكرم الفائزين بمبادرة ملف الإنجاز

تربية الكورة تكرم الفائزين بمبادرة ملف الإنجاز

2025-06-18 08:09:14
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كرمت مديرية التربية والتعليم في لواء الكورة الطلبة الفائزين والمشاركين بمبادرة "ملف الإنجاز" بمدرسة دير أبي سعيد الأساسية المختلطة، ضمن إطار مبادرة "مدرستي انتمي"، بهدف ترسيخ ثقافة الإبداع وتشجيع التوثيق الذاتي للإنجازات الأكاديمية والشخصية.


وأكد مدير الشؤون الإدارية والمالية في المديرية، المهندس علي المومني، أهمية المبادرة في تعزيز ثقافة التوثيق الذاتي، وتنمية المسؤولية والثقة بالنفس، وتشجيع التفكير النقدي، مما يجعل الطالب شريكا فاعلا في العملية التعليمية.

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