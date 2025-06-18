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استخدام الفيزياء في عملك سيسهل عليك الكثير من الجهد!
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استخدام الفيزياء في عملك سيسهل عليك الكثير من الجهد!
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