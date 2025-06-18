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اختتام برنامج التثقيف بالمهارات الحياتية

اختتام برنامج التثقيف بالمهارات الحياتية

2025-06-18 08:09:13
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اختتم مركز شباب يرقا، في محافظة البلقاء برنامج "التثقيف بالمواضيع الخاصة بالمهارات الحياتية"، بمشاركة 20 شاباً من أبناء المجتمع المحلي، ضمن خطة وزارة الشباب لتعزيز وعيهم وتزويدهم بمهارات الحياة الأساسية.


وبين مدير شباب البلقاء احمد الحديدي أن البرنامج ركز على محاور تفاعلية شملت مهارات التواصل، والتفكير الإبداعي، وحل المشكلات، وإدارة الذات، واتخاذ القرار، باستخدام أساليب تدريبية حديثة قائمة على التفاعل والمشاركة.


ولفت الى أن هذه البرامج تسهم ببناء قدرات الشباب وتساعدهم في مواجهة التحديات اليومية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تقديم برامج نوعية تواكب احتياجاتهم.

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