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الخصاونة: خطاب الملك في أوروبا خارطة طريق للسلام والتنمية

الخصاونة: خطاب الملك في أوروبا خارطة طريق للسلام والتنمية

2025-06-18 08:09:13
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى الخصاونة أهمية خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين التاريخي أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ على أنه علامة فارقة في تفاصيل المرحلة الحساسة التي يعيشها العالم.
وأضاف الخصاونة لدى لقائه اليوم في دار مجلس النواب، اليوم الأربعاء، عددًا من الطلاب المشاركين في برنامج معسكر التمكين السياسي في الحياة السياسية الذي تنظمه وزارة الشباب، أن خطاب جلالة الملك يعد خارطة طريق سياسية دقيقة للواقع وسبل التعامل مع الأحداث، إضافة إلى أنه حمل مضامين شجاعة بكلمات واضحة ووزانة أمام تحديات لا تهدأ.
وأكد الخصاونة أن الخطاب حمل رسائل عديدة من أهمها أن يتم التفكير بمنطق السلام والتنمية وهو أساس لقادم نموذجي، فلا يمكن أن ينعم العالم بالاستقرار دون الأمن والسلام، وهو ما يشدد عليه جلالة الملك في كافة المحافل الدولية لكي تعم الشعوب بالحياة الفضلى.
وشدد الخصاونة على أن النموذج الديمقراطي الذي يجب أن نسعى إليه يعبر عن إرادة سياسية ومصلحة وطنية، بما يعزز الهوية الوطنية ومسيرة التنمية والتحديث التي تليق بمستقبل الأردن والأردنيين، لافتًا إلى أن منظومة التحديث السياسي تشكل مرحلة جديدة ومفصلية ضمن مسارات تحديث الدولة، التي تمضي بشكل متوازٍ مع الإصلاحات الاقتصادية والإدارية.
ولفت إلى الإصلاحات القضائية التي جاءت بهدف تطوير الإجراءات القضائية، فضلًا عن تجويد التشريعات الناظمة.
وبيّن أن جلالة الملك أكد على أهمية أن يكون دور الشباب والمرأة في مقدمة عملية التحديث، وتمكينهما سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
وأشار إلى الحاجة لتنمية المواطنة الفاعلة التي أساسها الحقوق والواجبات، مؤكدًا أهمية تطوير آليات تضمن مشاركة جميع فئات المجتمع في الشؤون العامة، لضمان مشاركة فاعلة ومنتجة في الحياة السياسية وتطوير آليات المساءلة الشعبية العقلانية والرشيدة.
وأكد الخصاونة أن أمير الشباب سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، يمثل نموذجًا ملهمًا في القرب من الشباب الأردني، والاستماع إلى تطلعاتهم، والعمل على تمكينهم ليكونوا شركاء فاعلين في بناء الوطن، من خلال تشجيع العمل التطوعي والمبادرات المجتمعية التي تعزز من الانتماء الوطني، وتكرّس قيم المواطنة.
وفي رده على تساؤلات الطلاب عن الضمانة الحقيقية لمشاركة الشباب في الأحزاب، قال الخصاونة إن الضمانة تكمن في إقرار قانون الأحزاب، فضلًا عن ضمانة سيد البلاد والملهم جلالة الملك لممارسة العمل الحزبي الذي يكفل تمكين الشباب والمرأة.
وحول الهوية الوطنية، قال إن تعزيز الهوية الوطنية وتمكين الشباب وجهان لعملة واحدة: اسمها الأردن، الوطن الذي يستحق منا كل انتماء وولاء، تحت ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهده أمير الشباب الحسين بن عبد الله، مشيرًا إلى أنها هي الرابط الذي يجمعنا تحت راية واحدة يدفعنا للعمل بإخلاص من أجل رفعة وطننا والحفاظ على قيمنا وعاداتنا وتاريخنا.
وتفاعل الخصاونة مع أسئلة الطلاب التي عبرت عن التفاؤل بمستقبل الأردن وحاضره المشرق بقيادة هاشمية حكيمة قادرة على قيادة الأردن إلى بر الأمان وسط إقليم ملتهب.

MENAFN18062025000208011052ID1109690337

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