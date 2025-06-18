تأجيل فعاليات الدورة الـ 20 لمهرجان ليالي المسرح الحر الدولي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت اللجنة العليا لفعاليات الدورة الـ 20 لمهرجان ليالي المسرح الحر الدولي عن تعليق فعاليات دورته العشرين، وتأجيل موعد انطلاقها إلى وقت قريب عاجل، سيُعلن عنه حال استقرار أوضاع الإقليم، مع التأكيد على الحفاظ على أحقية الفرق المسرحية التي تم اختيارها للمشاركة ضمن برامج المهرجان.



وأوضح بيان اليوم الأربعاء عن اللجنة العليا للمهرجان في عمّان، أن فعاليات الدورة العشرين كان من المقرر أن تنطلق في الثامن والعشرين من شهر حزيران الحالي، إذ تم تحديد هذا الموعد عقب انتهاء الدورة الماضية مباشرة، من أجل العمل وفق رؤى واضحة المعالم، والتغلب على كل العقبات والصعاب التي قد تعيق إقامتها، لكن ظروف الإقليم كانت أقوى من كل التحديات.



وأضاف البيان أن القرار جاء نتيجة للوضع القائم، وتعطّل حركة الطيران وعدم انتظامها، وحرصًا على سلامة ضيوف الأردن من الفنانين المشاركين من مختلف بلدان العالم، فقد تقرّر تأجيل المهرجان.