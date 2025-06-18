تأجيل فعاليات الدورة الـ 20 لمهرجان ليالي المسرح الحر الدولي

تأجيل فعاليات الدورة الـ 20 لمهرجان ليالي المسرح الحر الدولي
وأوضح بيان اليوم الأربعاء عن اللجنة العليا للمهرجان في عمّان، أن فعاليات الدورة العشرين كان من المقرر أن تنطلق في الثامن والعشرين من شهر حزيران الحالي، إذ تم تحديد هذا الموعد عقب انتهاء الدورة الماضية مباشرة، من أجل العمل وفق رؤى واضحة المعالم، والتغلب على كل العقبات والصعاب التي قد تعيق إقامتها، لكن ظروف الإقليم كانت أقوى من كل التحديات.
وأضاف البيان أن القرار جاء نتيجة للوضع القائم، وتعطّل حركة الطيران وعدم انتظامها، وحرصًا على سلامة ضيوف الأردن من الفنانين المشاركين من مختلف بلدان العالم، فقد تقرّر تأجيل المهرجان.
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