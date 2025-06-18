البدائل الخالية من الدخان الطريق لإحداث الفرق في الحد من مخاطر التدخين في أسكتلندا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أوصى بحث جديد أجراه موقع nicotinepouches، بضرورة اللجوء إلى استراتيجيات الحد من المخاطر في منطقة نورث لاناركشاير البريطانية، وذلك لمساعدة المدخنين البالغين على الإقلاع وتقليل المخاطر الصحية المتعلقة بالتدخين، بالنظر لفشل السياسة التقليدية في تحقيق هذا الهدف.



وتعد منطقة نورث لاناركشاير من بين أكثر المناطق التي يمارس فيها التدخين في بريطانيا، إذ تحتل المرتبة الثالثة؛ حيث يدخن20.8 % من سكانها بانتظام، وهي النسبة التي تتجاوز المعدل الوطني في اسكتلندا، الأمر الذي يقف وراءه العديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية، مترافقة مع نقص الوعي الصحي، واعتبار عادة التدخين من الموروثات الثقافية.



وكشف البحث أن المدخنين الذين يستهلكون 5 سجائر يومياً ينفقون في المتوسط 24.90 جنيهاً إسترلينياً أسبوعياً، أي نحو 108.20 جنيهاً شهرياً وأكثر من 649 جنيهاً خلال 6 أشهر، بمحصلة تصل إلى 32,461 جنيهاً على مدى 25 عاماً، وذلك إثر تحليل بعض البيانات عبر متجر Tesco الإلكتروني في العام 2024 وحساب متوسطة السيجارة بناء على سعر العبوة وعدد السجائر المستهلكة يومياً.



وكان البحث قد استند إلى بيانات مكتب الإحصاء الوطني (ONS)، والتي تغطي معدلات التدخين في مختلف المناطق بالمملكة المتحدة خلال الفترة 2019-2023، لتحديد المناطق الأكثر إنفاقاً على السجائر.



وفي تعليق له حول هذا التدخين والمخاطر الصحية المرتبطة به، قال ميكا سالوسيتو منnicotinepouches أن التدخين هو السبب الرئيسي للأمراض التي يمكن الوقاية منها في المملكة المتحدة، حيث يتسبب في حوالي 80 ألف وفاة سنوياً، موضحاً أن القطران وأول أكسيد الكربون الناتجين عن احتراق السجائر في المنتجات التقليدية، هما المسببان الرئيسيان للأمراض المرتبطة بالتدخين، مثل سرطان الرئة، وأمراض القلب، ومشاكل الجهاز التنفسي.



وأضاف سالوسيتو أن النيكوتين بحد ذاته ليس السبب الرئيسي في تلك الأمراض بالرغم من أنه قد يسبب الإدمان، مشيراً إلى أن البدائل الخالية من الدخان، مثل أكياس النيكوتين، قد تكون حلاً أكثر أماناً وأقل مخاطر بالنسبة لأولئك الراغبين في الإقلاع عن التدخين؛ حيث إنها توفر النيكوتين دون التعرض للمواد السامة الناتجة عن احتراق التبغ.



وبالإضافة إلى منطقة نورث لاناركشاير، كانت منطقة ويست لوثيان من بين أعلى المناطق الاسكتلندية تدخيناً، حيث احتلت المركز الثامن بنسبة 19.5%، بينما جاءت غلاسكو في المركز التاسع بنسبة 19.1%.

وبالنظر للتحديات الصحية والاقتصادية الكبيرة التي يفرضها الواقع في نورث لاناركشاير مع معدلات التدخين المرتفعة التي لا تزال تتزايد فيها، في الوقت الذي تستمر فيه السياسات الحالية دون تحقيق نتائج ملموسة في الحد من التدخين، تبرز البدائل الخالية من الدخان.



ومن خلاصة البحث، فإن طريق إحداث تغيير حقيقي في الحد من مخاطر التدخين في نورث لاناركشاير، يبدأ من تعزيز الوعي بالبدائل الخالية من الدخان واعتماد نهج الحد من المخاطر كجزء من الاستراتيجية الصحية العامة. ومن خلال توفير معلومات دقيقة وإتاحة خيارات أقل خطورة، يمكن مساعدة المدخنين على اتخاذ قرارات أفضل، مما يسهم في تحسين جودة الحياة والحد من الأعباء الصحية والاقتصادية على المجتمع.

