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الأمن العام يدعو لمتابعة قناته الرسمية على واتساب - رابط

الأمن العام يدعو لمتابعة قناته الرسمية على واتساب - رابط

2025-06-18 08:09:13
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى متابعة قناتها الرسمية على تطبيق واتساب، للبقاء على اطلاع دائم بكل ما يصدر عنها من أخبار وتنبيهات أمنية.
وأكدت المديرية أن القناة تهدف إلى تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، وتمكينهم من الحصول على المعلومات الموثوقة بشكل سريع ومباشر.
رابط القناة


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