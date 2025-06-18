أطعمة تجنّب تناولها على معدة فارغة.. قد تضر بصحتك

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يحذر خبراء التغذية من تناول بعض الأطعمة على معدة فارغة، لما قد تسببه من اضطرابات هضمية ومشكلات صحية، وذلك بحسب ما أورده موقع NDTV.



إليك أبرز هذه الأطعمة:

الفواكه الحمضية

مثل البرتقال والليمون والأناناس، ترفع من حموضة المعدة وقد تهيج بطانتها، خصوصًا لدى أصحاب المعدة الحساسة.

الأطعمة الحارة

تسبب حرقة المعدة وتقلصات معوية عند تناولها صباحًا قبل أي طعام آخر.

الخضروات النيئة

رغم فوائدها، إلا أن الألياف الموجودة فيها قد تؤدي إلى الانتفاخ والغازات إذا تم تناولها على الريق.

الأطعمة المقلية

غنية بالدهون، مما يضع عبئًا على الجهاز الهضمي ويسبب الغثيان والثقل عند تناولها دون طعام مسبق.

الأطعمة السكرية والمعجنات

تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في سكر الدم يعقبه هبوط حاد، مما يسبب الخمول والتقلبات المزاجية.



النصيحة: يُفضّل بدء اليوم بأطعمة خفيفة ومتوازنة مثل الشوفان، البيض المسلوق، أو الزبادي، لتجنب إجهاد الجهاز الهضمي والمحافظة على طاقتك.

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