أردوغان: نتنياهو تجاوز هتلر في جرائمه

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الهجمات الإسرائيلية ضد إيران بأنها "إرهابية"، معتبرا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجاوز الزعيم النازي أدولف هتلر في جرائمه.وأعرب أردوغان في تصريح عن أمله بأن "يحاكم نتنياهو بالمحاكم الدولية قبل أن يموت"، مشيرا إلى أن "إسرائيل هاجمت عدة أهداف في إيران، بعد هجماتها على لبنان وسوريا، وزادت من تصرفاتها التي هي تصرفات قطاع طرق، وإسرائيل المدللة من الأطراف الغربية، تستمر بمخالفة القانون الدولي".وشدد على أن "دفاع إيران عن نفسها ضد هجمات إسرائيل هو حق مشروع لإيران، فإسرائيل التي لا تعترف بالقوانين الدولية، نفذت هجماتها على إيران قبل الوصول إلى نتائج بمفاوضات الملفّ النووي الإيراني"، مؤكدا أن "إسرائيل تنفذ هجمات إرهابية، والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية تلتزم الصمت الكامل".



وأضاف: "نتابع الهجمات الإسرائيلية الإرهابية ضد إيران عن كثب، وتحدثنا مع كل المؤسسات في بلادنا، وبحثنا التأثيرات الناجمة عن هذا التوتر، ونحن جاهزون لكل السيناريوهات بهذه المنطقة"، مشددا على "أننا لن نقف أبدا إلى جانب الظلم، بل إلى جانب الحق والعدل، والدبلوماسية والحوار".



وقال أردوغان: "نجري فعاليات دبلوماسية وحراكا دبلوماسيا لبحث تطورات الأوضاع. وأجريت محادثات مع (الرئيس الأمريكي دونال) ترامب و(الرئيس الإيراني مسعود) بزشكيان و(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، ونحن ندعم حل المسألة النووية الإيرانية عن طريق الحوار، وسنستمر بحل هذه المسألة عن طريق الحوار والتفاوض أيضا".



وأشار إلى أنه "عندما نقرأ الهجمات على إيران، نعرف الأهداف الحقيقية لما يراد في المنطقة، ونحن نرى من كل الأحداث التي عاشتها وتعيشها المنطقة، تنظيم الصهيونية الإرهابية.. والمحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا كانت في هذا الإطار، وإفشال هذا الانقلاب كان انتصارا استراتيجيا على هذا المشروع الموجود للمنطقة".



ولفت إلى أن "القضية الأخرى تتعلق بوقف الهجمات الإرهابية الإسرائيلية، وهذه مسألة إنسانية وعلى كل دول المنطقة أن تتعلم الدروس مما يحدث، وأن يقرأ الأحداث بصورة صحيحة، وأن يقيمها بشكل صحيح"، مذكرا أن "إسرائيل تنفذ أبادة جماعية منذ أكثر من 620 يوما في غزة، ولا يزال الكثيرون يلتزمون الصمت".

RT