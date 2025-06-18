7 عادات يومية تسبب تراكم دهون البطن.. تجنّبها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يحاول الكثير من الأشخاص التخلص من دهون البطن باتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، إلا أن بعض العادات اليومية قد تعيق تحقيق هذا الهدف، حتى مع الجهود المبذولة.



وفيما يلي، يستعرض موقع "الكونسلتو" أبرز 7 عادات تؤدي إلى زيادة الدهون في منطقة البطن، وفقًا لما نقله عن موقع Very Well Health:



1. تناول الطعام في وقت متأخر من الليل

تناول السعرات الحرارية ليلاً يزيد من احتمالية تخزينها على شكل دهون، خاصة في منطقة البطن، لذا يُفضل تناول العشاء مبكرًا لمنح الجسم فرصة لحرق الطاقة قبل النوم.



2. تجاهل التوتر

التوتر المزمن يرفع مستويات هرمون الكورتيزول، ما يعزز تراكم الدهون حول البطن. خذ فترات قصيرة للاسترخاء يوميًا باستخدام التنفس العميق أو تمارين خفيفة.



3. قلة الحركة

الجلوس لساعات طويلة دون نشاط بدني يقلل من حرق الدهون، ويرتبط بزيادة الوزن، لذا من المهم التحرك بانتظام خلال اليوم.



4. النوم غير الكافي

قلة النوم تؤثر على هرمونات الجوع والشهية، ما يزيد من الرغبة في تناول أطعمة غير صحية، ويقلل من قدرة الجسم على حرق الدهون.



5. إهمال صحة الأمعاء

النظام الغذائي الغني بالسكريات والدهون المشبعة يضعف البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يؤدي إلى الانتفاخ والتهاب وصعوبة في خسارة دهون البطن.



6. الإفراط في السكر المضاف

تناول كميات كبيرة من السكر، خاصة الفركتوز، يرهق الكبد ويحول الفائض إلى دهون متراكمة في البطن، كما يرتبط بأمراض الكبد والسكري.



7. تناول الكربوهيدرات المكررة

الإفراط في الخبز الأبيض والمعجنات يرفع سكر الدم سريعًا، يليه انخفاض حاد يدفع الجسم لتناول المزيد، ما يُفاقم تراكم الدهون. الأفضل استبدالها بالكربوهيدرات المعقدة كالحبوب الكاملة والخضروات.

نصيحة: التغيير البسيط في العادات اليومية يمكن أن يحدث فارقًا كبيرًا في خسارة دهون البطن بطريقة صحية وآمنة.

الكونسلتو