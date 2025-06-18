غوارديولا يلمح إلى رحيل غريليش

وشارك لاعب الوسط الهجومي (29 عاماً)، الذي تعاقد معه السيتي من أستون فيلا مقابل 100 مليون جنيه إسترليني في 2021، أساسياً في 7 مباريات فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 2024-2025.

وفي حديثه قبل المباراة الافتتاحية للسيتي في المجموعة السابعة أمام الوداد البيضاوي المغربي، أقر غوارديولا بأن مستقبل غريليش لا يزال يكتنفه الغموض.

وقال غوارديولا للصحافيين في فيلادلفيا أمس الثلاثاء "أجرينا محادثات معه وقررنا أنه سيكون من الأفضل بالنسبة له عدم السفر إلى كأس العالم للأندية".

وأضاف "جاك لاعب استثنائي، اختياراتي الفنية هي السبب الوحيد لعدم لعبه الموسم الماضي، توصلنا الآن إلى نتيجة مفادها أنه يحتاج للمشاركة في المباريات، كان النادي صريحاً وصادقاً معه وهو كذلك".

وأكد غوارديولا على أهمية الدور الذي لعبه غريليش مع الفريق حين فاز سيتي بالثلاثية في موسم 2022-2023 إضافة إلى تأثيره خلال فترة وجوده في أستون فيلا، ومع ذلك، أقر غوارديولا بأن الموسمين الماضيين شهدا معاناة اللاعب من أجل الحفاظ على ثبات المستوى.

وقال غوارديولا "يكن غريليش للفريق حباً واحتراماً كبيراً، رأينا أنه من الأفضل له عدم السفر والبقاء في مانشستر، والعثور على مكان يستطيع فيه اللعب مرة أخرى وإعادة اكتشاف المستوى الذي ظهر به في العام الذي حققنا فيه الثلاثية أو خلال الفترة التي قضاها في أستون فيلا.

"الحقيقة أنه لم يلعب بما فيه الكفاية خلال الموسمين الماضيين، وهو بحاجة إلى العودة إلى اللعب بانتظام، والشعور بحماس المنافسة كل ثلاثة أيام".

ورغم أن غوارديولا ترك الباب مفتوحاً أمام بقاء غريليش في ملعب الاتحاد، فإنه أقر بأن اللاعب والنادي سيستغلان كأس العالم للأندية للتفكير في مستقبله.

وقال "لا أعرف ما إذا كان مستقبله سيكون في مانشستر.

"سنرى ما سيحدث، في الوقت الحالي هو لاعب في مانشستر سيتي وإذا كان القرار يقضي بعودته فأهلاً به".