الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين قرار الاتحادي

MENAFN - Palestine News Network ) سنغافورة / PNN - استقرت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية، اليوم الأربعاء، إذ أحجم المستثمرون عن الرهانات الكبيرة قبيل صدور قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية، مع مراقبتهم عن كثب لتطورات الصراع الإسرائيلي الإيراني.

وبحسب وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية، فقد استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3388.04 دولارا للأوقية (الأونصة)، ولم يطرأ تغير يُذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب التي سجلت 3406.50 دولارات.

وأما بالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 37.22 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3% إلى 1266.04 دولارا، وزاد البلاديوم 0.3% إلى 1054.63 دولارا.