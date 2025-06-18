الاحتلال يغلق مدخلين في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم / PNN – أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مدخلين في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح ، بأن قوات الاحتلال نصبت بوابة حديدية عند مدخل خربة الدير المؤدي إلى بلدة جناتا، كما وضعت سواتر ترابية عند مدخل منطقة شعب الصانع داخل البلدة، ما أدى إلى تعطيل حركة تنقل المواطنين بشكل شبه كامل.

وأشار أبو مفرح إلى أن مستعمرا أغلق يوم أمس، مدخل تقوع-جناتا بمكعبات إسمنتية، في حين عززت قوات الاحتلال الإغلاق بوضع صخور ضخمة في المكان.

وأضاف أن الاحتلال نصب منذ بدء العدوان على قطاع غزة نحو 10 بوابات حديدية عند مداخل البلدة وأحيائها، في خطوة تهدف إلى تشديد الحصار المفروض على السكان، وتقييد حركتهم اليومية، سواء باتجاه بيت لحم أو القرى المجاورة.

ووصل عدد الحواجز والبوابات الحديدية، التي نصبها جيش الاحتلال في الضفة الغربية إلى 898 حاجزا عسكريا وبوابة حديدية، منها 18 بوابة حديدية نصبها الاحتلال منذ بداية العام الجاري 2025، ومنها (146) بوابة حديدية نصبها الاحتلال بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.