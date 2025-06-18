الاحتلال يغلق مدخلين في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم
وأفاد مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح ، بأن قوات الاحتلال نصبت بوابة حديدية عند مدخل خربة الدير المؤدي إلى بلدة جناتا، كما وضعت سواتر ترابية عند مدخل منطقة شعب الصانع داخل البلدة، ما أدى إلى تعطيل حركة تنقل المواطنين بشكل شبه كامل.
وأشار أبو مفرح إلى أن مستعمرا أغلق يوم أمس، مدخل تقوع-جناتا بمكعبات إسمنتية، في حين عززت قوات الاحتلال الإغلاق بوضع صخور ضخمة في المكان.
وأضاف أن الاحتلال نصب منذ بدء العدوان على قطاع غزة نحو 10 بوابات حديدية عند مداخل البلدة وأحيائها، في خطوة تهدف إلى تشديد الحصار المفروض على السكان، وتقييد حركتهم اليومية، سواء باتجاه بيت لحم أو القرى المجاورة.
ووصل عدد الحواجز والبوابات الحديدية، التي نصبها جيش الاحتلال في الضفة الغربية إلى 898 حاجزا عسكريا وبوابة حديدية، منها 18 بوابة حديدية نصبها الاحتلال منذ بداية العام الجاري 2025، ومنها (146) بوابة حديدية نصبها الاحتلال بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
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