رغم تمدد الاستبداد في العالم... سويسرا متمسكة بدعم الديمقراطية

MENAFN - Swissinfo) في زمنٍ يصعد فيه الاستبداد... لا تزال سويسرا تُراهن على الديمقراطية. قبل 25 عامًا، منحت نفسها تفويضًا لنشرها حول العالم. و رغم التغيرات الجيوسياسية الحالية، لم تتخلّ عن هذا الهدف. تم نشر هذا المحتوى على 18 يونيو 2025 - 07:56 15دقائق

كعضو في فريق "الديمقراطية"، أنا مهتم بالعلاقة الديناميكية بين المواطنين.ات ومؤسساتهم.ن في سويسرا وخارجها. ولدت في أيرلندا، وحصلت على بكالوريوس في الدراسات الأوروبية وماجستير في العلاقات الدولية. أعمل في سويس إنفو منذ عام 2017.



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في عام 2010، انتقدت الصحافية آن أبلبوم في صحيفة واشنطن بوسترابط خارج“حجة سخيفة” كانت متداولة منذ الاجتياح الأمريكي للعراق، قائلة:“إن فشل تحوّل العراق بين ليلة وضحاها إلى سويسرا الشرق الأوسط، خير دليل على فساد مقولة وجوب فرض الديموقراطية أو الترويج لها على الإطلاق”.

كانت الإشارة إلى سويسرا بعيدة عن الواقع بعض الشيء؛ فلم يكن أحد يتوقّع أن يحوّل تدخّل عسكري أمريكي بغداد إلى برن فجأة. وفي الوقت نفسه، سلّطت هذه الإشارة الضوء على حقيقة بديهية تتعلق بصورة سويسرا العالمية كدولة غنية، ومستقرة ومتعددة اللغات، وتتسّم بدرجة عالية من الديموقراطية.

فلمَ لا يتعين تقديم سويسرا كنموذج يُحتذى به؟

الحكم الرشيد بدلًا من الحكومات الجديدة

نادرًا ما تكون النبرة بهذا الطابع الترويجي، حتى عندما تصدر عن سويسرا نفسها. في عام 1999، تعهّدت سويسرا بتعزيز الديموقراطية في الخارج (المادة 54)رابط خارجي ، ضمن إصلاح دستوري شامل. وحتى في تلك الفترة، لم يثر التفويض الجديد ضجة كبيرة، فقد كان أحد أهداف السياسية الخارجية في تسعينات القرن الماضي، ولم يحظ بأهمية كبيرة في النقاشات المتعلقة بالتصويت الرسمي على التعديل الدستوري. وحصل على موافقة 59 % من الناخبين والناخبات في الاستفتاء.

ومنذ ذلك الحين، ظلّ هذا النهج نفعيا وعمليا. ويندرج الجزء الأكبر من عمل سويسرا في سبيل تعزيز الديموقراطية تحت بند المساعدات الإنمائية وميزانيتها: كدعم بناء السلام في كولومبيا على سبيل المثال، أو دعم التمكين المالي للمرأة في الدول العربية، أو الإدارة الرقمية في أوكرانيارابط خارجي . ويقول دانيال بوشلر، من جامعة أوروبا الوسطى إنّ كلّ هذه المواضيع“ليست بعيدة عن إطار تعزيز الديموقراطية، ولكنّها تتجنب هذا المصطلح”.

وعندما تشارك سويسرا في المزيد من العمل السياسي، على المستوى العلني، على الأقل، يبدو ذلك متواضعا. ومن هذه الأنشطة، تعليم الطلاب اليابانيين المزيد عن وسائل الديموقراطية المباشرةرابط خارجي في سويسرا.

ويصعبرابط خارجي الحكم على نجاح جهود تعزيز الديمقراطية أو فشلها عمومًا؛ فالدبلوماسيون بطبيعتهم متحفظون، ولا تؤدي مشاريع مثل مكافحة الفساد عادةً إلى تغيير النظام مباشرةً. وسويسرا ليست سوى جهة من بين العديد من الجهات الفاعلة التي تحاول إما تعزيز الديمقراطية في الخارج، أو تقويضها.

لم تنجح الجهود السويسري في تعزيز الديمقراطية في طاجيكيستان. إقرأ.ي تقريرنا التالي:

المزيد المزيد طاجيكستان: ما الفائدة من الترويج للديمقراطيّة في ظلّ الاستبداد؟

تم نشر هذا المحتوى على 03 يونيو 2025 في حين أن النظام الحاكم في طاجيكستان منذ فترة طويلة قد أصبح أكثر قمعاً واستبدادا، تواصل سويسرا التزامها بدعم حقوق الإنسان وجهود التنمية في هذا البلد الآسيوي.

طالع المزيدطاجيكستان: ما الفائدة من الترويج للديمقراطيّة في ظلّ الاستبداد؟ الديموقراطية ليست كبقية الصادرات

بحسب بوشلر، توجد عدة أسباب، تجعل الديمقراطية منتجا تصديريا يتميّز عن الصور النمطية للصادرات السويسرية كالشوكولاتة والاجبان والساعات، ما يجعل وزارة الخارجية السويسرية حذرة جدا عندما يتعلق الأمر بالترويج للنموذج السياسي السويسري.

إن أحد الأسباب المعروفة لهذا الحذر هو التناقض حول ما إذا كان نظام الديمقراطية المباشرة المعتمد في سويسرا (التصويتات والاستفتاءات العامة المتكررة)، قابلاً للتصدير في المقام الأول.

فهل هذا صحيح؟ لقد أثار صعود الشعبوية، وتراجع الثقة في الديموقراطية، إلى إطلاق دعوات للتصويت المباشر في بلدان أخرى خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى اهتمام محدود بالنموذج السويسري.رابط خارجي ولكنّ هذا التوازن دقيق ومعقّد.

وكثيرًا ما يشير الباحثون إلى الديمقراطية المباشرة كعامل استقرار في سويسرا. لكن يكمن القلق في أنها قد تُزعزع استقرار الأنظمة التمثيلية في أماكن أخرى، كما يشير بوشلر إلى أنّها” غالبًا ما تكون مطلوبة في بلدان يرغب فيها الحكّام لإضفاء طابع الشرعية على أنظمة استبدادية، من خلال استفتاء لتعديل الدستور أو لتعطيل البرلمان”.

الديمقراطية المباشرة على النمط السويسري – امتداد لحقوق الشعب أم أداة للتخريب الشعبوي؟ حالة حزب البديل من أجل ألمانيا:

المزيد المزيد لماذا يراهن حزب البديل من أجل ألمانيا على الديمقراطية المباشرة السويسرية؟

تم نشر هذا المحتوى على 28 فبراير 2025 لطالما دعا حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) اليميني إلى الديمقراطية المباشرة”على الطريقة السويسرية“. ما الذي يأمل الحزب في تحقيقه من وراء ذلك؟

طالع المزيدلماذا يراهن حزب البديل من أجل ألمانيا على الديمقراطية المباشرة السويسرية؟

وفي العام 2023، كتب الدبلوماسي سيمون غيسبوهلر مشيرا إلى عامل آخر هو الحياد، إذ تميل الجهات المعنية بصياغة السياسات الخارجية إلى“التحرك بحذر، ومراعاة التوازن في الموقف السويسري على الساحة الدولية”. وأشار غيسبوهلر إلى“تلوث” فكرة تعزيز الديموقراطية برمّتها، نتيجة التدخلات العسكرية في أواخر التسعينات وبداية الألفية الثانية، ممّا أثار المخاوف والشكوك التي عبّرت عنها أبلبوم.

وذكر غيسبوهلر أنّ سويسرا كانت تتمتّع في ذلك الوقت بـ“نفوذ محدود” مقارنة بالقوى العظمى، على الصعيدين الدبلوماسي والمالي: فقد أنفقت 250 مليون فرنك سويسري (ما يعادل 305 مليون دولار أميركي)، على مشاريع دعم الديموقراطية والحوكمة في عام 2024؛ في حين تنفق الولايات المتحدة 3 مليار دولار أمريكي سنويًا.

ستؤثر التخفيضات التي أجرتها إدارة ترامب على ميزانية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بشكل كبير على دعم الديمقراطية وكذلك على الصحة والتنمية على الصعيد العالمي. Afp Or Licensors

مرحلة تحوّلات

وفي عام 2025، تبدو هذه العقبات أكبر ممّا كانت عليه. فتخسر الديموقراطية أمام الأنظمة الاستبدادية في مختلف أنحاء العالم، في وقت يبقى الدعم المقدّم من معقلها التقليدي غير مؤكد.

وفي فبراير 2025، تحرّك دونالد ترامب لتخفيض معظم التمويل السنوي الأمريكي المخصص للديموقراطية عالميًارابط خارجي . كذلك، عمدت جهات مانحة أخرى، ومنها هولندا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى سويسرا إلى تقليص مساعداتها. وفي الوقت عينه، تدور نقاشات في سويسرا، منذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا، حول سبل تكييف سياسة الحياد مع الواقع الجيوسياسي الجديد.

SWI swissinfo/ Kai Reusser

لكن مع تطوّر الأمور، كانت سويسرا تتبنّى موقفًا ذا طابع سياسي أكثر بشأن الديموقراطية ، ليس أقلّه على مستوى الخطاب. وتشكّل الديموقراطية إحدى أولويات استراتيجية السياسة الخارجية السويسرية لفترة 2024-2027، وعلى الدولة أن“توليها اهتمامًا خاصًا”..

وفي خضمّ الإصلاحات التي أقرّها الرئيس ترامب في مايو 2025، نشرت سويسرا لأوّل مرة “المبادئ التوجيهية بشأن الديموقراطية”رابط خارجي : وهي وثيقة استراتيجية تتناول كيفية المساعدة في“حماية العالم الديموقراطي”.

وتقول أدريانا بوب، رئيسة قسم الشؤون الديموقراطية في وزارة الخارجية: تهدف المبادئ التوجيهية، من بين أمور أخرى، إلى “توضيح ما تقوم به سويسرا بالفعل، مع تطوير بعض الأدوات الجديدة”. وتُقسّم هذه المبادئ عمل الديمقراطية إلى مجالين”: الجهود الدبلوماسية (الحوار السياسي ومتعدّد الأطراف لدعم السرديات الديموقراطية)، وبناء المؤسسات وتقديم الدعم لها (عمل الحوكمة الذي تشارك فيه سويسرا منذ سنوات).

انتكاسة وتحديد أولويات

وتشير بوب إلى أنّ المبادئ التوجيهية تراعي المستجدات والوقائع الجديدة. وتقول:” منذ 25 عامًا، تمثل الهدف من مساعدة الدول ذات الأنظمة الاستبدادية في عملية الانتقال نحو الديموقراطية”. أمّا اليوم، فالهدف“حماية” الديمقراطيات القائمة بالفعل. ويعني ذلك في لغة السياسة الدولية، بذل الجهود لمنع حدوث أي” انتكاسة” أو تراجع في معايير الديموقراطيات القائمة.

ونتيجةً لذلك، يمكن القول إن هذا النهج أقل طموحًا، ولكنه أكثر استهدافًا. وتقول بوب إن“الأنظمة الاستبدادية المغلقة” لم تعد أولوية، فلا جدوى من المساعدة في تنظيم انتخابات يكون فيها فوز رجل قوي مضمونًا. بل سيكون هناك” مزيد من العمل السياسي مع مجموعة محددة من البلدان”.

وعلى سبيل المثال، تعمل سويسرا في العديد من دول أوروبا الشرقية على مواجهة السرديات السلبية حول القضاء، وتحسين طريقة تواصله بشأن عمله.

وفي كوستا ريكا، الديموقراطية الليبيرالية القويةرابط خارجي ، يستفيد السياسيون والسياسيات من جيل الشباب من دورات تدريبية حول المعايير الديموقراطية والقيادة باشراف سويسري. كذلك، تتطرّق المبادئ التوجيهية إلى“فرق التدخل السريع” ذات الطابع الديناميكي: وهي مجموعة من الخبراء والخبيرات في سويسرا، تبادر إلى التحرك الفوري لتقديم الدعم في مجال الإصلاحات الدستورية أو تنظيم استفتاء في بلد معيّن. ولكن تشدّد بوب في هذا الإطار على ألا يتم التدخل إلا بناءً على طلب من البلد المعني.

تغييرات على الصعيد العالمي

يبقى أن نرى ما إذا كان النهج الجديد سيُحدث تأثيرًا. فلم تتلقَّ فرق التدخل السريع أي مهام حتى الآن. ولا تزال معضلة استمرار الدعم التنموي في الأنظمة الديكتاتورية قائمة. أضف إلى ذلك، الخيارات المتعلقة بكيفية توجيه الموارد المحدودة.

ويقول محللّون إنّ انسحاب الولايات المتحدة تسبّب في زعزعة مجال تعزيز الديموقراطية برمته، حتى وإن لم يحبط أي مشاريع سويسرية بشكل مباشر.

بنغلاديش، وهي وجهة مستهدفة لتعزيز الديمقراطية السويسرية، قد تقع ضحية لتخفيضات المساعدات الإنمائية:

المزيد المزيد خفض المساعدات السويسرية يهدد مسار الديمقراطية الناشئة في بنغلاديش

تم نشر هذا المحتوى على 17 يونيو 2025 تريد سويسرا تعزيز الديمقراطية. لكنها تخصص أموالاً أقل لهذا الغرض. هذا الأمر يتجلى بوضوح في حالة بنغلاديش.

طالع المزيدخفض المساعدات السويسرية يهدد مسار الديمقراطية الناشئة في بنغلادي

وفي العام الماضي فقط، رسّخت سويسرا مكانتها كشريك وثيق للجهود الأمريكية. أما الآن، فقد أصبح بناء مثل هذه الشراكات بين الدول التي لا تزال حريصة على تعزيز الديمقراطية، أكثر صعوبة. وتتحدث جوليا لينينغر، من المعهد الألماني للتنمية والاستدامة (IDOS)، عن هذه الصعوبات المتزايدة قائلة:“ما زالت الجهود تُبذل بهدف بناء تحالفات، ولكنّ حجمها تضاءل، في حين تشهد تحالفات الأنظمة الاستبدادية توسعًا، وبالتالي تكتسب الشرعية”.

الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن يخاطب قادة العالم في قمة الديمقراطية التي نظمتها الولايات المتحدة في عام 2023. Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved.

ويمكن للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء تولّي القيادة في هذا المجال. وتحذّر لينينغر من عدم قدرته على تعويض نقص التمويل الأمريكي. ولكنّ“فريق أوروبا الديموقراطية“، الذي تأسس في العام 2021، ويعمل على تنسيق الجهود مع 14 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ومؤسسات متنوعة، يشكّل“مثالًا ناجحًا على كيفية التوفيق بين الأفكار على المستويين التنفيذي والاستراتيجي”. وقد شاركت سويسرا في هذا الإطار بصفة مراقب.

أصوات من خارج العالم الغربي

وتقول بوب سيكون التوجه في السنوات القادمة إلى توسيع نطاق دعم الديمقراطية ليتجاوز النموذج الغربي التقليدي، ليشمل أصواتًا أكثر من خارج مراكز القوة التقليدية. وتعتقد أن حالة عدم اليقين الحالية، قد توفّر فرصة للقيام بذلك.

ووفقًا للينينغر، تعبّر بعض البلدان عن سعادتها لانتهاء الدعم الذي كانت تقدّمه الولايات المتحدة للديموقراطية في مناطقها. ولكن تعتقد أنّ العقبات تواجه التحوّل في التوجهات العالمية.

ففي الماضي، لم تتحقّق الآمال الأوروبية المعقودة على الديموقراطيات الكبرى، مثل البرازيل أو الهند، بأن تصبح من أبرز الجهات العالمية الكبرى الداعمة للديموقراطية. وتقول:“اتّضحت لاحقًا محاولة هذه القوى الإقليمية الوقوف على الحياد في سياساتها الخارجية. وفضلًا عن ذلك، تمّ تصنيف الهند“كنظام أوتوقراطي قائم على الانتخابات”.

في الوقت نفسه، يثير توسيع هذا المجال تساؤلات حول ماهية الديمقراطية في المقام الأول، وما هو جوهر تعزيزها. وترى لينينغر، بشكل عام، أن الخلاف الرئيسي حاليًا لا يقتصر على الديمقراطية مقابل الاستبداد، بل“من يملك تفسير معنى الديمقراطية في الواقع؟”.

المزيد نقاش يدير/ تدير الحوار: برونو كاوفمان هل لديكم ما تقولونه عن الديمقراطية في مكان إقامتكم؟ يمكنني زيارتكم وتقديم تقارير عن قصصكم

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شارك في الحو 25 يوليو 2023 39 تعليق عرض المناق

تحرير: بنيامين فون فيل

ترجمة: ناتالي سعادة

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي

التدقيق اللغوي: لمياء الواد