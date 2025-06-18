"طوكيو للغاز" لا تتوقع تأثيراً لصراع إيران وإسرائيل على شراء الغاز المسال

قال مسؤول تنفيذي في طوكيو للغاز يوم الأربعاء إن الشركة تستبعد أي تأثير مباشر على مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال جراء الصراع الإيراني الإسرائيلي.

لكنه قال إن أكبر شركة لتوريد الغاز الطبيعي المسال في اليابان تراقب التطورات عن كثب نظراً لاحتمالية تأثيرها على أسعار الغاز الطبيعي المسال المرتبط بالنفط وأسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية.

وقال نوبوهيرو سوجيساوا لرويترز على هامش مؤتمر قمة الطاقة اليابانية إن الشركة اليابانية قد تزيد مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، إذ تعتبر من مصادر الإمدادات الجذابة.