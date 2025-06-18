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وزير الخارجية يبدأ زيارة إلى ألمانيا

وزير الخارجية يبدأ زيارة إلى ألمانيا

2025-06-18 06:11:08
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بدأ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ‎اليوم الأربعاء، زيارة عمل إلى برلين، يلتقي خلالها وزير الخارجية الألماني الدكتور يوهان دافيد فاديفولش لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والأوضاع في المنطقة.

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