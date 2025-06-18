قاضي القضاة يفتتح مبنى محكمة غور الصافي الشرعية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ﻿افتتح سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، اليوم الأربعاء، المبنى الجديد لمحكمة غور الصافي الابتدائية الشرعية بمحافظة الكرك.



﻿وأكد الربطة، أن انتقال المحكمة إلى المبنى الجديد، الذي يضم أقساما﻿ للقضايا، والتنفيذ، والتوثيقات، إضافة إلى مكتب للادعاء العام ويمتد على مساحة 480 مترا مربعا،﻿جاء تحقيقا﻿ لرؤية الدائرة الهادفة إلى الوصول إلى بيئة عمل متطورة داعمة للقضاء الشرعي بهدف تقديم الخدمات للمواطنين والمتعاملين وفق أعلى معايير الخدمة الفضلى.



وبين أن التنوع في هذه الاختصاصات ضمن محكمة شرعية واحدة وفي موقع موحد، يسهم بتوفير خدمة متكاملة وفعالة للمراجعين، ويعزز الجهود التي تبذلها دائرة قاضي القضاة في إطار تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تطوير مرافق القضاء، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بما يلبي احتياجات المواطنين ويوفر عليهم الوقت والجهد.



﻿كما افتتح قاضي القضاة﻿ مكتبا للإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري يضم أعضاء متخصصين في معالجة القضايا الأسرية وتسويتها وديا،﻿ وذلك كجزء من شبكة مكاتب الإصلاح الأسري التي يبلغ عددها 28 مكتبا على مستوى محافظات المملكة، إضافة لمكتبي الإصلاح الأسري في مخيمي الزعتري والأزرق.



وأوضح أن هذه الخطوة تعزز جهود الدائرة في أداء رسالتها من خلال تقديم حلول بديلة وفعالة للنزاعات الأسرية تحت شعار: "الوفاق قبل الشقاق، والتراضي قبل التقاضي".



﻿وأشار الربطة إلى أن الدائرة تسعى، ضمن الإمكانيات المتاحة، إلى تنفيذ خطة شاملة تهدف إلى الانتقال التدريجي إلى مباني نموذجية تلبي احتياجات المواطنين في جميع أنحاء المملكة.



﻿وأضاف أن الدائرة تحرص على ﻿أداء رسالتها الوطنية على أفضل وجه من خلال تطوير التشريعات ومراجعة الإجراءات وأتمتة الخدمات وتوفير الخدمة الأمثل لمتلقيها بما يحقق العدالة الناجزة، مؤكدا أهمية التحول الرقمي في جميع أعمال وخدمات الدائرة والمحاكم الشرعية بهدف تسريع الإجراءات، وتقصير أمد التقاضي، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.