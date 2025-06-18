قاضي القضاة يفتتح مبنى محكمة غور الصافي الشرعية
وأكد الربطة، أن انتقال المحكمة إلى المبنى الجديد، الذي يضم أقساما للقضايا، والتنفيذ، والتوثيقات، إضافة إلى مكتب للادعاء العام ويمتد على مساحة 480 مترا مربعا،جاء تحقيقا لرؤية الدائرة الهادفة إلى الوصول إلى بيئة عمل متطورة داعمة للقضاء الشرعي بهدف تقديم الخدمات للمواطنين والمتعاملين وفق أعلى معايير الخدمة الفضلى.
وبين أن التنوع في هذه الاختصاصات ضمن محكمة شرعية واحدة وفي موقع موحد، يسهم بتوفير خدمة متكاملة وفعالة للمراجعين، ويعزز الجهود التي تبذلها دائرة قاضي القضاة في إطار تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تطوير مرافق القضاء، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بما يلبي احتياجات المواطنين ويوفر عليهم الوقت والجهد.
كما افتتح قاضي القضاة مكتبا للإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري يضم أعضاء متخصصين في معالجة القضايا الأسرية وتسويتها وديا، وذلك كجزء من شبكة مكاتب الإصلاح الأسري التي يبلغ عددها 28 مكتبا على مستوى محافظات المملكة، إضافة لمكتبي الإصلاح الأسري في مخيمي الزعتري والأزرق.
وأوضح أن هذه الخطوة تعزز جهود الدائرة في أداء رسالتها من خلال تقديم حلول بديلة وفعالة للنزاعات الأسرية تحت شعار: "الوفاق قبل الشقاق، والتراضي قبل التقاضي".
وأشار الربطة إلى أن الدائرة تسعى، ضمن الإمكانيات المتاحة، إلى تنفيذ خطة شاملة تهدف إلى الانتقال التدريجي إلى مباني نموذجية تلبي احتياجات المواطنين في جميع أنحاء المملكة.
وأضاف أن الدائرة تحرص على أداء رسالتها الوطنية على أفضل وجه من خلال تطوير التشريعات ومراجعة الإجراءات وأتمتة الخدمات وتوفير الخدمة الأمثل لمتلقيها بما يحقق العدالة الناجزة، مؤكدا أهمية التحول الرقمي في جميع أعمال وخدمات الدائرة والمحاكم الشرعية بهدف تسريع الإجراءات، وتقصير أمد التقاضي، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.
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