استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال غرب بيت لحم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد مواطن فلسطيني، فجر اليوم الأربعاء، بعد إطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي واحتجاز جثمانه في قرية الولجة غرب مدينة بيت لحم.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، باستشهاد الشاب معتز حمزة حسين الحجاجلة (21 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة الولجة، واحتجاز جثمانه.



وأضافت الوزارة أن قوات الاحتلال اعتدت كذلك بالضرب على شخص آخر خلال مداهمة منزله في البلدة وأصابته بجروح.



وعلى صعيد متصل، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة، طالت 60 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية، بينهم سيدة، بالإضافة إلى أطفال، وأسرى سابقين.



وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، أن عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني توزعت على غالبية محافظات الضفة، فيما يواصل الاحتلال اقتحام عدة بلدات في عدة محافظات، ويحول منازل لثكنات عسكرية، ومراكز تحقيق ميداني.



إلى جانب ذلك، يواصل الاحتلال التصعيد من عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني بوتيرة متصاعدة، حيث بلغت حالات الاعتقال منذ مطلع الأسبوع الحالي في الضفة 160 حالة على الأقل، منهم من تم الإفراج عنهم لاحقا.



يشار إلى أن الاحتلال انتهج جملة من السياسات والجرائم في مختلف المناطق التي يقتحمها وينفذ فيها عمليات الاعتقال في الضفة، وأبرز هذه السياسات الإعدام الميداني.



يشار إلى أن حملات الاعتقال وما يرافقها من عمليات تحقيق ميداني، وما يشنه الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني، يأتي امتدادا لحرب الإبادة، حيث شكلت عمليات الاعتقال وما تزال أبرز السياسات الثابتة والممنهجة التي يستخدمها الاحتلال، لتقويض أي حالة مقاومة متصاعدة ضده.