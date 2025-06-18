موعد استئناف تصدير الغاز الإسرائيلي إلى الأردن

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موعد استئناف تصدير الغاز الإسرائيلي إلى الأردن
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، الأربعاء، إن صادرات الغاز ربما تستأنف في الساعات أو الأيام القادمة.
وقال كوهين إن قطاع الطاقة الإسرائيلي يعمل بشكل طبيعي.
وتوقفت قبل أيام الإمدادات من حقل "ليفياثان" الإسرائيلي للغاز الطبيعي، الذي يزود المملكة بجزء كبير من حاجتها لتوليد الطاقة الكهربائية.
وكالات
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