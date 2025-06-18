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موعد استئناف تصدير الغاز الإسرائيلي إلى الأردن

موعد استئناف تصدير الغاز الإسرائيلي إلى الأردن

2025-06-18 06:11:07
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، الأربعاء، إن صادرات الغاز ربما تستأنف في الساعات أو الأيام القادمة.


وقال كوهين إن قطاع الطاقة الإسرائيلي يعمل بشكل طبيعي.


وتوقفت قبل أيام الإمدادات من حقل "ليفياثان" الإسرائيلي للغاز الطبيعي، الذي يزود المملكة بجزء كبير من حاجتها لتوليد الطاقة الكهربائية.

وكالات

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