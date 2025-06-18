أمانة عمّان: خدمة ذوي الإعاقة أساسية في الباص السريع

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أمانة عمّان: خدمة ذوي الإعاقة أساسية في الباص السريع
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المدير التنفيذي للنقل العام والبنية التحتية في أمانة عمّان الكبرى، فادي السقا، الأربعاء، إن جميع حافلات الباص سريع التردد مزودة بـ”رمبات” لذوي الإعاقة.
وأضاف السقا خلال استضافته بمداخلة هاتفية عبر برنامج“الوكيل” الذي يبث على أثير راديو“هلا”، أن هناك مكانا خاصا للأشخاص ذوي الإعاقة داخل الحافلة مهيأ بأحزمة أمان خاصة.
وأوضح أنه جرى استيراد الحافلات بهذه المواصفة، وأن جميعها تحتوي على“رمبات” لخدمة ذوي الإعاقة.
وأشار السقا إلى أن جميع محطات الباص سريع التردد مهيأة لذوي الإعاقة بما في ذلك المصاعد.
واستبعد رفض بعض السائقين استخدام الـ”رمبة” لخدمة ذوي الإعاقة، لأنها خدمة أساسية ولا تهاون فيها.
وأضاف السقا خلال استضافته بمداخلة هاتفية عبر برنامج“الوكيل” الذي يبث على أثير راديو“هلا”، أن هناك مكانا خاصا للأشخاص ذوي الإعاقة داخل الحافلة مهيأ بأحزمة أمان خاصة.
وأوضح أنه جرى استيراد الحافلات بهذه المواصفة، وأن جميعها تحتوي على“رمبات” لخدمة ذوي الإعاقة.
وأشار السقا إلى أن جميع محطات الباص سريع التردد مهيأة لذوي الإعاقة بما في ذلك المصاعد.
واستبعد رفض بعض السائقين استخدام الـ”رمبة” لخدمة ذوي الإعاقة، لأنها خدمة أساسية ولا تهاون فيها.
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