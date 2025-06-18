  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
أمانة عمّان: خدمة ذوي الإعاقة أساسية في الباص السريع

أمانة عمّان: خدمة ذوي الإعاقة أساسية في الباص السريع

2025-06-18 06:11:07
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المدير التنفيذي للنقل العام والبنية التحتية في أمانة عمّان الكبرى، فادي السقا، الأربعاء، إن جميع حافلات الباص سريع التردد مزودة بـ”رمبات” لذوي الإعاقة.
وأضاف السقا خلال استضافته بمداخلة هاتفية عبر برنامج“الوكيل” الذي يبث على أثير راديو“هلا”، أن هناك مكانا خاصا للأشخاص ذوي الإعاقة داخل الحافلة مهيأ بأحزمة أمان خاصة.
وأوضح أنه جرى استيراد الحافلات بهذه المواصفة، وأن جميعها تحتوي على“رمبات” لخدمة ذوي الإعاقة.
وأشار السقا إلى أن جميع محطات الباص سريع التردد مهيأة لذوي الإعاقة بما في ذلك المصاعد.
واستبعد رفض بعض السائقين استخدام الـ”رمبة” لخدمة ذوي الإعاقة، لأنها خدمة أساسية ولا تهاون فيها.


MENAFN18062025000208011052ID1109689732

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث