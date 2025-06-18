سحب عبوات شوكولاتة شائعة من الأسواق في أمريكا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت سلسلة متاجر Meijer الأميركية سحب دفعة من شوكولا اللوز الداكنة من علامة "فريدريك باي ماير"، بعد اكتشاف وجود مكوّن غير مدرج على الملصق، ما يُشكّل خطرًا على المستهلكين المصابين بالحساسية من المكسرات.



وجاء هذا القرار بعد بلاغ من أحد العملاء يفيد باحتواء الشوكولا على كاجو مغطى بالشوكولا، رغم عدم الإشارة إليه ضمن قائمة المكونات. وتعتبر هذه المخالفة خطرًا صحيًا حادًا لمن يعانون من حساسية الكاجو، إذ يمكن أن تؤدي إلى ردود فعل تحسسية شديدة قد تصل إلى الوفاة.



ويشمل السحب نوعين من المنتج:

شوكولا اللوز الداكنة (12 أونصة) بتاريخ صلاحية 7 و28 مايو 2026، وبرمز UPC: ‎7-08820-68730-1

شوكولا اللوز الداكنة (عبوة من 8 قطع، 1.5 أونصة) بتاريخ صلاحية 5 مايو 2026، وبرمز UPC: ‎7-19283-11923-0

وأكدت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) أن هذا السحب يُصنّف ضمن "السحب من الفئة الأولى"، وهو أعلى درجات الخطورة، نظرًا لاحتمال تسببه في أعراض صحية خطيرة أو الوفاة لدى الأفراد الذين يعانون من الحساسية.



وأشارت الإدارة إلى أن أي شخص يعاني من حساسية الكاجو لا يجب أن يستهلك هذه المنتجات، ودعت إلى إعادتها إلى المتاجر فورًا. ولم تُسجَّل حتى الآن أي إصابات أو حالات مرضية مرتبطة بالمنتجات المسحوبة.

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