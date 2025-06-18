مؤتمر حل الدولتين: الأحداث الراهنة تؤكد هشاشة الوضع في المنطقة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعربت الرئاسة المشتركة لمؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين عن قلقها العميق إزاء التصعيد المستمر والتطورات الأخيرة التي استدعت تعليق المؤتمر.

وأكد بيان صدر عن الرئاسة المشتركة (السعودية وفرنسا) وعن رؤساء مجموعات العمل التابعة للمؤتمر: (الأردن، البرازيل، كندا، مصر، إندونيسيا، إيرلندا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، النرويج، قطر، السنغال، إسبانيا، تركيا، المملكة المتحدة، الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية)، أن التطورات الأخيرة تعكس هشاشة الوضع بالمنطقة، والحاجة الملحة إلى استعادة الهدوء، واحترام القانون الدولي، وتعزيز العمل الدبلوماسي.

وأشارت الرئاسة إلى التزامها الكامل بأهداف المؤتمر وضمان استمرار أعماله وتحقيق أهدافه، مشيرة إلى أن الرؤساء المشتركين لمجموعات العمل سيعلنون عن موعد انعقاد مداولات المؤتمر المستمرة في القريب العاجل، وذلك للاستفادة من إسهامات مجموعات العمل للوصول لالتزامات دولية واضحة ومُنسَّقة تعكس عزمنا تطبيق حل الدولتين.



وشددت على أهمية مضاعفة الجهود الداعية لاحترام القانون الدولي، واحترام سيادة الدول، وتعزيز السلام والحرية والكرامة لجميع شعوب المنطقة، مؤكدة استمرار دعمها غير المتزعزع لجميع الجهود الرامية لإنهاء الحرب في غزة، وتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية من خلال تطبيق حل الدولتين، وضمان الاستقرار والأمن لجميع الدول في المنطقة.