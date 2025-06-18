مؤتمر حل الدولتين: الأحداث الراهنة تؤكد هشاشة الوضع في المنطقة

مؤتمر حل الدولتين: الأحداث الراهنة تؤكد هشاشة الوضع في المنطقة
وأكد بيان صدر عن الرئاسة المشتركة (السعودية وفرنسا) وعن رؤساء مجموعات العمل التابعة للمؤتمر: (الأردن، البرازيل، كندا، مصر، إندونيسيا، إيرلندا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، النرويج، قطر، السنغال، إسبانيا، تركيا، المملكة المتحدة، الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية)، أن التطورات الأخيرة تعكس هشاشة الوضع بالمنطقة، والحاجة الملحة إلى استعادة الهدوء، واحترام القانون الدولي، وتعزيز العمل الدبلوماسي.
وأشارت الرئاسة إلى التزامها الكامل بأهداف المؤتمر وضمان استمرار أعماله وتحقيق أهدافه، مشيرة إلى أن الرؤساء المشتركين لمجموعات العمل سيعلنون عن موعد انعقاد مداولات المؤتمر المستمرة في القريب العاجل، وذلك للاستفادة من إسهامات مجموعات العمل للوصول لالتزامات دولية واضحة ومُنسَّقة تعكس عزمنا تطبيق حل الدولتين.
وشددت على أهمية مضاعفة الجهود الداعية لاحترام القانون الدولي، واحترام سيادة الدول، وتعزيز السلام والحرية والكرامة لجميع شعوب المنطقة، مؤكدة استمرار دعمها غير المتزعزع لجميع الجهود الرامية لإنهاء الحرب في غزة، وتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية من خلال تطبيق حل الدولتين، وضمان الاستقرار والأمن لجميع الدول في المنطقة.
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