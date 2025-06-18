الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض 7 مسيّرات تم إطلاقها من إيران

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الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض 7 مسيّرات تم إطلاقها من إيران
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو الإسرائيلي اعترض، الأربعاء، سبع طائرات مسيّرة أخرى، تم إطلاقها على إسرائيل من إيران.
ودوّت صفارات الإنذار في مرتفعات الجولان، لكن يقول الجيش الإسرائيلي إنه تم إسقاط جميع الطائرات المسيّرة قبل دخولها المجال الجوي الإسرائيلي، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وكانت إيران قد أطلقت أكثر من 12 طائرة مسيّرة على إسرائيل منذ الليلة الماضية.
سكاي نيوز
ودوّت صفارات الإنذار في مرتفعات الجولان، لكن يقول الجيش الإسرائيلي إنه تم إسقاط جميع الطائرات المسيّرة قبل دخولها المجال الجوي الإسرائيلي، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وكانت إيران قد أطلقت أكثر من 12 طائرة مسيّرة على إسرائيل منذ الليلة الماضية.
سكاي نيوز
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