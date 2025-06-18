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الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض 7 مسيّرات تم إطلاقها من إيران

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض 7 مسيّرات تم إطلاقها من إيران

2025-06-18 06:11:05
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو الإسرائيلي اعترض، الأربعاء، سبع طائرات مسيّرة أخرى، تم إطلاقها على إسرائيل من إيران.
ودوّت صفارات الإنذار في مرتفعات الجولان، لكن يقول الجيش الإسرائيلي إنه تم إسقاط جميع الطائرات المسيّرة قبل دخولها المجال الجوي الإسرائيلي، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وكانت إيران قد أطلقت أكثر من 12 طائرة مسيّرة على إسرائيل منذ الليلة الماضية.
سكاي نيوز


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