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طريقة طبيعية تقضي على الأرق في غضون 24 ساعة

طريقة طبيعية تقضي على الأرق في غضون 24 ساعة

2025-06-18 06:11:05
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت دراسة حديثة من جامعتي كولومبيا وشيكاغو أن تناول خمس حصص يومية من الفواكه والخضروات قد يؤدي إلى تحسن فوري في جودة النوم بنسبة 16% خلال الليلة نفسها.


واعتمدت الدراسة على تتبع دقيق لأنماط النوم باستخدام تطبيقات ذكية وأجهزة استشعار، وركّزت على قياس "تجزؤ النوم"، أي عدد مرات الاستيقاظ الليلي، والذي تراجع بشكل ملحوظ بعد تحسين النظام الغذائي.


وقالت الباحثة المشاركة، إسرا تسالي، إن النتائج فاجأت الفريق، مشيرة إلى أن "تحسين نوعية النوم في يوم واحد فقط عبر تعديل بسيط في النظام الغذائي أمر واعد جدًا".


ويرجح العلماء أن تكون الألياف، والفيتامينات، ومضادات الأكسدة وراء التأثير السريع، إضافة إلى دور الفواكه في استقرار مستويات السكر أثناء الليل.


ويعتزم الفريق مواصلة البحث لفهم الآليات الكامنة وراء هذا التأثير وتحديد أفضل أنواع الفواكه والخضروات لتعزيز النوم.

روسيا اليوم

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