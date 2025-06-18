وزارة الشباب تطلق المعسكرات التفاعلية للاتصال الشبابي بمشاركة اتحادات طلابية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة الشباب، اليوم الأربعاء، في بيت شباب عمَّان، فعاليات "المعسكرات التفاعلية للاتصال الشبابي" بمشاركة أعضاء اتحادات الطلبة في الجامعات الأردنية، وذلك بحضور أمين عام وزارة الشباب الدكتور مازن أبو البقر، وأمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة.



وتهدف المعسكرات إلى تعميق فهم الشباب لمسار التحديث السياسي، وتعزيز مهاراتهم في المشاركة السياسية والحياة العامة، إلى جانب استعراض دور الإعلام الحديث في تشكيل الرأي العام، وأهمية العمل الحزبي ضمن الأُطر الديمقراطية.



وأكد الدكتور أبو البقر أن وزارة الشباب تولي محور التمكين السياسي أولوية خاصة ضمن برامجها الوطنية، مشيراً إلى أن هذه المعسكرات تأتي استجابةً للتوجيهات الملكية في إشراك الشباب في الحياة السياسية، من خلال تهيئة بيئة تعلم وتدريب تتيح لهم فهم منظومة العمل السياسي ومواقع التأثير واتخاذ القرار، وتزويدهم ببرامج عملية تعزز وعيهم السياسي وتمكنهم من التفاعل مع مفاهيم الدولة المدنية والمواطنة الفاعلة.