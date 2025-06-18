وزارة الشباب تطلق المعسكرات التفاعلية للاتصال الشبابي بمشاركة اتحادات طلابية
وتهدف المعسكرات إلى تعميق فهم الشباب لمسار التحديث السياسي، وتعزيز مهاراتهم في المشاركة السياسية والحياة العامة، إلى جانب استعراض دور الإعلام الحديث في تشكيل الرأي العام، وأهمية العمل الحزبي ضمن الأُطر الديمقراطية.
وأكد الدكتور أبو البقر أن وزارة الشباب تولي محور التمكين السياسي أولوية خاصة ضمن برامجها الوطنية، مشيراً إلى أن هذه المعسكرات تأتي استجابةً للتوجيهات الملكية في إشراك الشباب في الحياة السياسية، من خلال تهيئة بيئة تعلم وتدريب تتيح لهم فهم منظومة العمل السياسي ومواقع التأثير واتخاذ القرار، وتزويدهم ببرامج عملية تعزز وعيهم السياسي وتمكنهم من التفاعل مع مفاهيم الدولة المدنية والمواطنة الفاعلة.
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