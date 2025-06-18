هاشم عقل يطمئن الأردنيين لا داعي للذعر... الغاز مؤمّن والمخزونات كافية

MENAFN - Amman Net) في ظل التصعيد الإقليمي الأخير وتوقف إمدادات الغاز من حقل "لفيتان"، طمأن الخبير في مجال الطاقة هاشم عقل المواطنين بأن الوضع تحت السيطرة، مؤكداً أن الأردن يمتلك بدائل كافية لتفادي أي أزمة في الكهرباء أو الغاز المنزلي.

وأوضح عقل، خلال مقابلة لراديو البلد، أن نحو 73% من إنتاج الكهرباء في الأردن كان يعتمد على الغاز الطبيعي ، لكن شركة الكهرباء الوطنية فعّلت خطة طوارئ للتحول إلى استخدام الديزل والوقود الثقيل، رغم كلفتهما المرتفعة. وقال: "هذه ليست المرة الأولى التي نواجه فيها توقف الغاز؛ فقد مررنا بتجربة مماثلة عام 2011 بعد انقطاع الغاز المصري، وتمكنا من الاستمرار باستخدام بدائل متاحة".

وأشار إلى أن البدائل الحالية تشمل:



الغاز المحلي من حقل الريشة (20 مليون قدم مكعب يوميًا).

الطاقة المتجددة (تسهم بنسبة 30% من الإنتاج).

الكهرباء المستوردة من مصر (400 ميغاواط يوميًا). محطة العطارات (540 ميغاواط إضافية).

وأكد عقل أنه لا يوجد ما يدعو للقلق من انقطاع الكهرباء أو الغاز عن المواطنين ، مشددًا على أن الخطوط اللوجستية لإمدادات النفط والغاز مؤمّنة من دول مستقرة مثل العراق والسعودية ومصر.

أما بالنسبة للغاز المنزلي، أوضح عقل أن الغاز المسال المستخدم في المنازل يختلف كليًا عن الغاز الطبيعي المستخدم في الصناعات ، وأنه يُنتج من تكرير النفط الخام بنسبة 6% من كل برميل. وأضاف: "لدينا مخزون من الغاز المنزلي يكفي لأكثر من 20 يومًا، ومشتقات نفطية تكفي لأكثر من شهر، لذا لا حاجة لتخزين الأسطوانات أو الخوف من نقص".

وفي ختام حديثه، دعا المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الإشاعات أو التهويل، مؤكدًا أن الوضع الطاقي في الأردن "مستقر وآمن" حتى في ظل التوترات الإقليمية الحالية.