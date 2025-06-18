هاشم عقل يطمئن الأردنيين لا داعي للذعر... الغاز مؤمّن والمخزونات كافية

هاشم عقل يطمئن الأردنيين لا داعي للذعر... الغاز مؤمّن والمخزونات كافية
وأوضح عقل، خلال مقابلة لراديو البلد، أن نحو 73% من إنتاج الكهرباء في الأردن كان يعتمد على الغاز الطبيعي ، لكن شركة الكهرباء الوطنية فعّلت خطة طوارئ للتحول إلى استخدام الديزل والوقود الثقيل، رغم كلفتهما المرتفعة. وقال: "هذه ليست المرة الأولى التي نواجه فيها توقف الغاز؛ فقد مررنا بتجربة مماثلة عام 2011 بعد انقطاع الغاز المصري، وتمكنا من الاستمرار باستخدام بدائل متاحة".
وأشار إلى أن البدائل الحالية تشمل:
- الغاز المحلي من حقل الريشة (20 مليون قدم مكعب يوميًا). الطاقة المتجددة (تسهم بنسبة 30% من الإنتاج). الكهرباء المستوردة من مصر (400 ميغاواط يوميًا). محطة العطارات (540 ميغاواط إضافية).
وأكد عقل أنه لا يوجد ما يدعو للقلق من انقطاع الكهرباء أو الغاز عن المواطنين ، مشددًا على أن الخطوط اللوجستية لإمدادات النفط والغاز مؤمّنة من دول مستقرة مثل العراق والسعودية ومصر.
أما بالنسبة للغاز المنزلي، أوضح عقل أن الغاز المسال المستخدم في المنازل يختلف كليًا عن الغاز الطبيعي المستخدم في الصناعات ، وأنه يُنتج من تكرير النفط الخام بنسبة 6% من كل برميل. وأضاف: "لدينا مخزون من الغاز المنزلي يكفي لأكثر من 20 يومًا، ومشتقات نفطية تكفي لأكثر من شهر، لذا لا حاجة لتخزين الأسطوانات أو الخوف من نقص".
وفي ختام حديثه، دعا المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الإشاعات أو التهويل، مؤكدًا أن الوضع الطاقي في الأردن "مستقر وآمن" حتى في ظل التوترات الإقليمية الحالية.
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