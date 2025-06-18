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تحذير عاجل في إندونيسيا بعد ثوران بركان مفاجئ

تحذير عاجل في إندونيسيا بعد ثوران بركان مفاجئ

2025-06-18 06:10:38
(MENAFN- Palestine News Network ) جاكرتا / PNN - ثار بركان ليفوتوبي لاكي-لاكي في شرق إندونيسيا، الليلة الماضية، مما أدى إلى إطلاق عمود رماد بركاني ضخم بلغ ارتفاعه حوالي 10 آلاف متر فوق قمة البركان.

ويقع البركان الذي يبلغ ارتفاعه 1584 مترا في جزيرة فلوريس السياحية شرق بالي، وهو جزء من سلسلة براكين مزدوجة القمة.

ورفعت السلطات الإندونيسية مستوى التحذير إلى الدرجة القصوى ضمن نظامها الرباعي للإنذار بالكوارث، وذلك بعد رصد عمود رماد كثيف باللون الرمادي يتصاعد من فوهة البركان. وحتى الآن، لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية نتيجة هذا الثوران البركاني.

في غضون ذلك، أصدرت السلطات تحذيرات للسكان والسياح بتجنب الاقتراب من منطقة البركان، ضمن نطاق 7 كيلومترات على الأقل، كما نصحوا السكان بارتداء الكمامات الواقية من الرماد البركاني.

وحذر الخبراء من احتمالية حدوث فيضانات طينية بركانية خطيرة في حال هطول أمطار غزيرة، خاصة في المناطق القريبة من المجاري المائية.

وأدى الثوران البركاني إلى إلغاء عشرات الرحلات الجوية من وإلى بالي، حيث ألغت شركات طيران دولية عدة رحلاتها تحسبا لانتشار سحابة الرماد البركاني.

من جهة أخرى، بدأت عمليات إخلاء محدودة في بعض القرى القريبة من البركان، حيث تم الإبلاغ عن سقوط رماد بركاني في مناطق خارج نطاق الخطر المحدد.

وتقع إندونيسيا ضمن منطقة "حلقة النار" في المحيط الهادئ، مما يجعلها عرضة للنشاط الزلزالي والبركاني بشكل متكرر.

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