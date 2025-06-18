تحذير عاجل في إندونيسيا بعد ثوران بركان مفاجئ

تحذير عاجل في إندونيسيا بعد ثوران بركان مفاجئ
ويقع البركان الذي يبلغ ارتفاعه 1584 مترا في جزيرة فلوريس السياحية شرق بالي، وهو جزء من سلسلة براكين مزدوجة القمة.
ورفعت السلطات الإندونيسية مستوى التحذير إلى الدرجة القصوى ضمن نظامها الرباعي للإنذار بالكوارث، وذلك بعد رصد عمود رماد كثيف باللون الرمادي يتصاعد من فوهة البركان. وحتى الآن، لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية نتيجة هذا الثوران البركاني.
في غضون ذلك، أصدرت السلطات تحذيرات للسكان والسياح بتجنب الاقتراب من منطقة البركان، ضمن نطاق 7 كيلومترات على الأقل، كما نصحوا السكان بارتداء الكمامات الواقية من الرماد البركاني.
وحذر الخبراء من احتمالية حدوث فيضانات طينية بركانية خطيرة في حال هطول أمطار غزيرة، خاصة في المناطق القريبة من المجاري المائية.
وأدى الثوران البركاني إلى إلغاء عشرات الرحلات الجوية من وإلى بالي، حيث ألغت شركات طيران دولية عدة رحلاتها تحسبا لانتشار سحابة الرماد البركاني.
من جهة أخرى، بدأت عمليات إخلاء محدودة في بعض القرى القريبة من البركان، حيث تم الإبلاغ عن سقوط رماد بركاني في مناطق خارج نطاق الخطر المحدد.
وتقع إندونيسيا ضمن منطقة "حلقة النار" في المحيط الهادئ، مما يجعلها عرضة للنشاط الزلزالي والبركاني بشكل متكرر.
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