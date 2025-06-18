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الاحتلال يقتحم دير شرف غرب نابلس

الاحتلال يقتحم دير شرف غرب نابلس

2025-06-18 06:10:37
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، قرية دير شرف غرب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة احتلالية اقتحمت القرية صباح اليوم، وأجبرت أحد الحجاج بإزالة لافتة الاستقبال عن منزله، بحجة أنها تحوي صورة لأحد الشهداء، وقامت بالاستيلاء عليها.

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