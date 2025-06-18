ضبط طائرات مُسيرة ووِرش لإنتاجها في إيران وتوقيف 5 أشخاص

ضبط طائرات مُسيرة ووِرش لإنتاجها في إيران وتوقيف 5 أشخاص
في السياق نفسه، ذكرت وسائل إعلام محلية عدة في إيران أنه جرى توقيف خمسة أشخاص قالت إنهم عملاء لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي ((موساد))، بتهمة ((تشويه)) صورة البلاد عبر الإنترنت.
وكتبت وكالتا ((إيسنا)) و((تسنيم)) للأنباء، نقلاً عن بيان لـ((الحرس الثوري)): ((هؤلاء المرتزقة من خلال نشاطاتهم المتعمَّدة في الفضاء السيبراني سعوا إلى إثارة قلق الرأي العام وتشويه صورة النظام المقدس في جمهورية إيران الإسلامية))، وفقاً لما ذكرته ((وكالة الصحافة الفرنسية)).
دخل الصراع بين إسرائيل وإيران يومه السادس، حيث استمر الجانبان في تبادل الضربات الجوية والصاروخية.
وأعلن المرشد الإيراني، علي خامنئي، في سلسلة تدوينات، نشرها، فجر الأربعاء، عبر منصة ((إكس))، انطلاق ما وصفه بـ((المعركة)) ضد إسرائيل، مشدداً على أن طهران لن تدخل في أي مساومة مع ((الكيان الصهيوني)).
وتبادل الجانبان خرائط المدن الموضَّح عليها مناطق مظللة بألوان محددة معرَّضة للقصف. وطالب ((الحرس الثوري)) الإيراني سكان مناطق في تل أبيب بالإخلاء، في حين أصدر الجيش الإسرائيلي أمر إخلاء للسكان الإيرانيين في ((المنطقة 18)) بطهران.
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