ضبط طائرات مُسيرة ووِرش لإنتاجها في إيران وتوقيف 5 أشخاص

MENAFN - Palestine News Network ) طهران / PNN - نقلت وكالة أنباء العمال الإيرانية عن المتحدث باسم الشرطة الإيرانية سعيد منتظر المهدي قوله، اليوم الأربعاء، إن قوات الشرطة ضبطت 14 طائرة مُسيرة، ورصدت وِرشاً مُعادية لإنتاج الطائرات المُسيرة ومَركبات تحمل طائرات مُسيرة في أقاليم مختلفة.

في السياق نفسه، ذكرت وسائل إعلام محلية عدة في إيران أنه جرى توقيف خمسة أشخاص قالت إنهم عملاء لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي ((موساد))، بتهمة ((تشويه)) صورة البلاد عبر الإنترنت.

وكتبت وكالتا ((إيسنا)) و((تسنيم)) للأنباء، نقلاً عن بيان لـ((الحرس الثوري)): ((هؤلاء المرتزقة من خلال نشاطاتهم المتعمَّدة في الفضاء السيبراني سعوا إلى إثارة قلق الرأي العام وتشويه صورة النظام المقدس في جمهورية إيران الإسلامية))، وفقاً لما ذكرته ((وكالة الصحافة الفرنسية)).

دخل الصراع بين إسرائيل وإيران يومه السادس، حيث استمر الجانبان في تبادل الضربات الجوية والصاروخية.

وأعلن المرشد الإيراني، علي خامنئي، في سلسلة تدوينات، نشرها، فجر الأربعاء، عبر منصة ((إكس))، انطلاق ما وصفه بـ((المعركة)) ضد إسرائيل، مشدداً على أن طهران لن تدخل في أي مساومة مع ((الكيان الصهيوني)).

وتبادل الجانبان خرائط المدن الموضَّح عليها مناطق مظللة بألوان محددة معرَّضة للقصف. وطالب ((الحرس الثوري)) الإيراني سكان مناطق في تل أبيب بالإخلاء، في حين أصدر الجيش الإسرائيلي أمر إخلاء للسكان الإيرانيين في ((المنطقة 18)) بطهران.