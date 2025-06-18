الاحتلال يعتقل 60 مواطنا من الضفة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله / PNN - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس، وحتّى صباح اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات، طالت 60 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم سيدة، بالإضافة إلى أطفال، وأسرى سابقين.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، أن عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني توزعت على غالبية محافظات الضّفة، فيما يواصل الاحتلال اقتحام عدة بلدات في عدة محافظات، ويحول منازل لثكنات عسكرية، ومراكز تحقيق ميداني.

إلى جانب ذلك، يواصل الاحتلال التصعيد من عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني بوتيرة متصاعدة، حيث بلغت حالات الاعتقال منذ مطلع الأسبوع الجاري في الضّفة 160 حالة على الأقل، منهم من تم الإفراج عنهم لاحقاً.

يُشار إلى أن الاحتلال انتهج جملة من السياسات والجرائم في مختلف المناطق التي يقتحمها وينفذ فيها عمليات الاعتقال في الضّفة، وأبرز هذه السياسات الإعدام الميداني كما جرى الليلة مع الشهيد معتز الحجاجلة من بلدة الولجة/بيت لحم الذي ارتقى بعد أنّ أطلق الاحتلال الرصاص عليه أثناء عملية اعتقاله.

ومن الجدير ذكره أنّ حملات الاعتقال وما يرافقها من عمليات تحقيق ميداني، وما يشنّه الاحتلال على أبناء شعبنا، يأتي امتدادا لحرب الإبادة، حيث شكّلت عمليات الاعتقال وما تزال أبرز السّياسات الثّابتة والممنهجة التي يستخدمها الاحتلال، لتقويض أي حالة مقاومة متصاعدة ضده.