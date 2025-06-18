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واشنطن تشكل قوة مهام لحماية مواطنيها في الشرق الأوسط

واشنطن تشكل قوة مهام لحماية مواطنيها في الشرق الأوسط

2025-06-18 06:10:37
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن / PNN - أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، أنه تم إنشاء وحدة باسم "قوة المهام للشرق الأوسط" بهدف حماية المواطنين والموظفين الأمريكيين من التهديدات التي برزت في المنطقة عقب الهجمات الإسرائيلية على إيران.

وأوضحت بروس في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية "تولي أهمية كبيرة لسلامة مواطنيها وبعثاتها الدبلوماسية في منطقة الشرق الأوسط".

وذكرت بروس أن الوحدة الجديدة أصدرت أكثر من 30 تحذيراً أمنياً بخصوص دول بالمنطقة، وقامت أيضاً بتحديث تحذيرات السفر الخاصة بالمواطنين الأمريكيين.

وتابعت: "نذكّر مواطنينا بعدم السفر إلى إسرائيل أو العراق وإيران تحت أي ظرف من الظروف. ونحن مستمرون في تقييم وتلبية احتياجات المواطنين الأمريكيين، ونتابع الوضع الميداني المعقد والمتغير بسرعة".

ومنذ فجر الجمعة الماضي، تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران يشمل قصف منشآت نووية، وقواعد صواريخ، واغتيال قادة عسكريين، وعلماء نوويين، ما أسفر عن 224 قتيلا و1277 جريحا، فيما ترد طهران بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة، خلفت نحو 24 قتيلا ومئات المصابين.

وتلوح في الأفق مخاطر توسيع الصراع مع تقارير غربية وعبرية عن إمكانية انضمام الولايات المتحدة إلى إسرائيل في عدوانها على إيران، بالتزامن مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا خلالها طهران إلى الاستسلام دون أي شروط، ولوح بإمكانية استهداف المرشد الأعلى علي خامنئي.​​​​​​​

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