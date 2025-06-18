إغلاق الضفة يسلب الفلسطينيين حريتهم ويطوّح باقتصادهم المنهك

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم / PNN - إغلاق الحواجز والبوابات التي نصبها جيش الاحتلال على مداخل مدن وقرى مخيمات الضفة الغربية بات الإجراء الأول والأسهل الذي يبادر إليه هذا الجيش، سواء أكانت هناك حرب أم لم تكن، إلا أن إغلاقها يبدو في زمن الحرب أكثر من مبرر، بل ضرورة أمنية وعسكرية بالنسبة لصناع القرار في دولة الاحتلال، سواء حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، أم الحرب مع إيران التي بادرت إليها دولة الاحتلال قبل أيام.

لا إحصاءات دقيقة حول عدد البوابات التي تغلق بها قوات الاحتلال مداخل المدن والقرى والمخيمات، وإن تحدث البعض عن ألف بوابة، ولا عدد ثابتاً للحواجز التي يقيمها جنود الاحتلال على الطرقات -بعضها ثابت والبعض الآخر "طيار"- لكن الواضح والثابت أن أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة يحاصَرون في بيوتهم ويُمنعون من التحرك من قرية إلى أخرى أو مدينة إلى أخرى وحتى داخل القرية والمدينة الواحدة، فتتحول الضفة إلى سلسلة من السجون التي تصادر حرية الإنسان وتشل عجلة الاقتصاد المرهقة أصلاً.

كتاب ومحللون ومختصون أكدوا أن أغلاق الضفة، سواء داخلياً أم مع الخارج أو مناطق 48، وتكبيل حرية الإنسان الفلسطيني، مخالف للمواثيق الدولية وقوانين حقوق الإنسان، مشددين على أن حرية التنقل من الحريات الأساسية اللصيقة بالإنسان، ولا يجوز مصادرتها أو تقييدها بلا مبرر قانوني واضح وقوي.

وقالوا إن الكثير من العائلات لم تعد قادرة على الحصول على قوتها بسبب البطالة غير المسبوقة وطول مدة إغلاق سوق العمل الإسرائيلية، مؤكدين أن الوضع الراهن يتطلب تدخّلات فورية ومتكاملة، أبرزها دعم التنمية المحلية والدعم الدولي وإطلاق برامج طوارئ موجهة لدعم صغار المزارعين والعمال.

تصاعد سياسات الإغلاق وفرض الحواجز والبوابات

وقال الباحث الاقتصادي رجا الخالدي مدير عام معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) إن الضفة الغربية تشهد منذ سنوات تصاعداً في سياسات الإغلاق وفرض الحواجز والبوابات والمكعبات الإسمنتية التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مختلف مناطق الضفة الغربية، خاصة على مداخل ومخارج المدن وعلى الطرق الموصلة بين التجمعات الفلسطينية.

وأشار الخالدي إلى أن الاجراءات الإسرائيلية هذه تهدف إلى تقييد الحركة والتنقل؛ فضلاً عن المعابر التي تفصل بين الضفة الغربية ومناطق 48 في الداخل المحتل والقدس المحتل. لتتحول هذه الحواجز أداة رئيسية في الهيمنة وفرض السيادة على كافة مناحي حياة الفلسطينيين، بالإضافة إلى تشكيل ضغط اقتصادي كبير على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي باتت الأن مرهونة بفتح أو إغلاق تلك الحواجز.

وتطرق الخالدي الى المستجدات الاقتصادية في ظل الإغلاق الشامل على الضفة الغربية. وقال إن المستجد الأول يتعلق بالنظام المصرفي الفلسطيني فقد هدد الجانب الإسرائيلي في 10 يونيو بإلغاء الإعفاء القانوني الذي كانت تعتمد عليه المصارف الإسرائيلية لمعالجة العملات بالشيكل مع البنوك الفلسطينية، مما يهدد البنوك الفلسطينية من النظام المالي الإسرائيلي، حيث يمر ما يقارب 53 مليار شيكل (15.2 مليار دولار) سنوياً عبر هذا النظام، ويشكل اختفاؤه خطراً على تمويل الخدمات الأساسية مثل الغذاء والوقود والكهرباء.

الضغوطات النقدية والخسائر الفورية

وتابع: أما المستجد الثاني فيتعلق بالضغوطات النقدية والخسائر الفورية، فالقرارات المالية التي يصدرها وزير المالية سموتريتش ستؤدي الى ظهور اقتصاد نقدي وظلامي في الضفة الغربية، وهذا يتزامن مع ما تواجهه السلطة الفلسطينية من تأخر دفع رواتب الموظفين، مما سيؤدي إلى نمو في السوق السوداء.

وأكد الخالدي أن المستجد الثالث يتعلق بأموال المقاصة، حيث يقدر متوسط حجب أموال المقاصة بحوالي 300 مليون شيكل شهرياً، أي ما يعادل 40% من إيرادات السلطة الفلسطينية، ويبلغ إجمالي الأموال المقتطعة خلال الحرب أكثر من 800 مليون شيكل، ويبلغ حتى الآن على مدار العام حوالي 2 مليار شيكل.

المستجد الرابع، وفق الخالدي، الانكماش الاقتصادي المستمر. وقال: حسب توقعات سلطة النقد الفلسطينية التي تشير الى انكماش في النمو الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة بنحو 1.8% في أوائل عام 2023 مع تراجع في نصيب الفرد إلى 4344 دولار سنوياً، يضاف لذلك انخفاض الناتج المحلي الحقيقي في الضفة الغربية بنسبة 26% في عام 2024.

وأضاف: وأخيراً التضخم، مشيرا بهذا الخصوص إلى أن نسبة التضخم ارتفعت الى 5.9% في عام 2023 بالتزامن مع تراجع قيمة الشيكل، وارتفاع في أسعار الواردات.

المخاطر المستقبلية لاستمرار الإغلاق

ونوه الخالدي إلى المخاطر المستقبلية لاستمرار الإغلاق، والتي جاءت على النحو التالي: أولاً، إن معدلات البطالة مرشحة للارتفاع إلى 30%-35% في الضفة في حال استمرار الإغلاق الشامل، بالاستناد لتقديرات سابقه للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

ثانياً، تآكل بيئة الاستثمار بسبب غياب الاستقرار الاقتصادي، وتعطل المشاريع. ثالثاً، تفكك سلاسل الإنتاج الزراعي والصناعي. رابعاً، تهديد الأمن الغذائي المحلي وارتفاع أسعار المنتجات الأساسية. خامساً، زيادة احتمالية الهجرة الداخلية من القرى المهمشة، وهجرة خارجية للعقول الشابة.

وأكد الخالدي أن الوضع الراهن يتطلب تدخّلات فورية ومتكاملة على أكثر من مستوى، من أبرزها:

. دعم التنمية المحلية عبر تشجيع الإنتاج المحلي والاقتصاد المنزلي والتكافلي.

. الدعم الدولي للضغط من أجل رفع القيود المفروضة على حركة الأفراد والبضائع.

. إعادة بناء سلاسل الإمداد من خلال إنشاء مراكز توزيع لامركزية لضمان استمرارية التوريد.

. استهداف الفئات المتضررة من خلال إطلاق برامج طوارئ موجهة لدعم صغار المزارعين والعمال غير الرسميين.

. تعزيز الصمود الاقتصادي عبر تطوير أدوات تمويل مرنة، ودعم المشاريع الصغيرة.

حكومة الاحتلال تشن حرباً اقتصادية على الفلسطينيين

من جانبه، قال الأمين العام لاتحاد عمال فلسطين شاهر سعد إن الإغلاق المفروض على المحافظات الشمالية والذي يشمل التنقلات والطرق بين المدن والبلدات والقرى، يؤثر تأثيراً كبيراً على الحركة الاقتصادية الفلسطينية، وهي حرب تشنها حكومة الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني مع ازدياد الخنق الاقتصادي.

وأشار إلى أن الحديث عن عمال عددهم 80 ألف عامل بالضفة الغربية تقدر خسائرهم اليومية بـ 10 ملايين شيكل، يضاف إليها الإغلاقات المستمرة .

وأوضح أن هناك أكثر من 1000 بوابة حديدية وحاجز عسكري لقوات الاحتلال تمنع أو تعيق تنقل المواطنين بين مدن وقرى وبلدات المحافظات الشمالية، فعلى سبيل المثال الطريق بين بيت فوريك ونابلس تأخذ عشرة دقائق، ومع وجود الحاجز أصبحت تأخذ ساعتين إلى ثلاث ساعات، بسبب الإجراءات التعسفية من تفتيش واعتقال.

ولفت سعد إلى أن 40 ألف عامل يعملون داخل الاراضي المحتلة بشكل غير قانوني، يتنقل منهم على الأقل 10 آلاف عامل يومياً من بيوتهم إلى أماكن عملهم وبالعكس.

ال زراعة تلقت ضربة في الصميم

وأوضح أن هناك العديد من القطاعات التي تأثرت بشكل مباشر ومنها الزراعة التي تلقت ضربة في الصميم في بعض المنتوجات الزراعية الموسمية التي باتت تحت طائلة الإتلاف لعدم قدرتها على الوصول إلى السوق الفلسطينية، مما يساهم على المدى البعيد في تدمير هذا القطاع بنيويا وهو من القطاعات الحيوية التي تسهم في مفهوم الأمن الغذائي في السلة الغذائية الفلسطينية.

وحذر سعد من أن قطاع النقل لا يواجه فقط الإغلاقات، بل يتعرض أيضًا لابتزاز يتعلق بالوقود والمحروقات، التي باتت تشكل الشريان الحيوي لعمل هذا القطاع، ما سيؤدي إلى تقليص الخدمات فيه، ويُفسح المجال لمزيد من الاستغلال.

وأشار سعد إلى القطاع العام في سوق العمل الفلسطيني في عمليات البيع والشراء التي باتت هذه الأسواق خلال منع التجول الدائم وبالتالي شل الحركة الاقتصادية في الأسواق الفلسطينية، فلا رواتب للموظفين ولا دخل لعمال الداخل المحتل، الأمر الذي ينعكس سلباً على اقتصاد الضفة الغربية.

وقال: "عندما لا تكون هناك حركة تجارية في الأسواق فإن العديد من أصحاب العمل قاموا بإنهاء خدمات عمال لديهم لضعف الحركة في سوق العمل الفلسطينية، مما سينعكس على قطاع التجارة المتبقي والمشغل للأيدي العاملة.

ضرورة إشراك كل أطراف المجتمع في خطة طوارئ

وأعرب سعد عن تخوف الحركة النقابية المستمر من تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تنعكس مباشرة على الواقع الاقتصادي للأسر الفلسطينية، بالانكشاف المباشر، مما يهدد السلم الأهلي داخل المجتمع الفلسطيني، ويفقدنا كحركة نقابية السيطرة على هذا الواقع مع تزايد هذه الحاجات.

وحذر سعد من التبعات الخطيرة الناجمة عن الواقع المعيشي. وقال: ليس باستطاعة الكل تحمل هذه الخسائر وعدم العمل، كما وتؤثر الإغلاقات بشكل غير مباشر على أسعار المنتجات والسلع التي باتت ترتفع يوماً بعد يوم .

وتابع سعد: "يضاف لكل ما سبق عمال الضفة الغربية الذين يدخلون الى الداخل المحتل، ويعودون يومياً وتتم إعاقة تنقلهم بسبب الحواجز أو حتى بملاحقتهم على جدار الفصل. وهنا نتحدث عن 40 ألف عامل يعملون اليوم في إسرائيل بطريقة غير قانونية منهم ما لا يقل عن 10 آلاف عامل يتنقلون يومياً.

ووجه سعد رسالة إلى الحكومة الفلسطينية لإشراك كل أطراف المجتمع في خطة طوارئ تسعى بها الى الصمود ضمن الإمكانيات المتاحة المحدودة ضمن خطة الجغرافيا المغلقة، وهذه منهجية سابقة للشعب الفلسطيني بمرحلة عام 1967 في التصدي للاحتلال من أجل الصمود والبقاء ضمن الموارد المحدودة .

وختم سعد بالقول: نحن كاتحاد بكل كوادرنا مستعدون للاندماج بكل اللجان على المستوى الوطني والمجتمعي للمساهمة في وضع خطط لهذا الهجوم من الاحتلال لمحو القضية الفلسطينية من على الخارطة، ولا يمكن تحقق العدالة في توزيع الموارد المحدودة لفئات المجتمع الهشة بدون إشراك الحركة النقابية.

شلّ الحياة اليومية في الضفة الغربية

بدوره أكد الأكاديمي والمحامي د. محمود أبو صوي المختص في القانون العام، أنه في ظل الوضع الراهن، وخاصة بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية الإيرانية، اتجهت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى فرض طوق أمني مشدد، وصل إلى حد الإغلاقات الشاملة لبعض المناطق في الضفة الغربية من خلال استخدام البوابات الحديدية والكتل الإسمنتية، إضافة إلى إغلاقات جزئية وتضييق الخناق على المواطنين من خلال التفتيش الدقيق على الحواجز العسكرية وخلق أزمات مرورية خانقة، خصوصًا فيما يتعلق بالتنقل بين المحافظات، أو حتى داخل المحافظة الواحدة والقرى والأحياء المحيطة بها؛ ما أدى بطبيعة الحال إلى تعطيل حركة السكان ومنع العديد من المواطنين من الوصول إلى أماكن عملهم أو جامعاتهم أو المستشفيات للعلاج أو تأدية واجباتهم الاجتماعية، ما أدى إلى شلّ الحياة اليومية في الضفة الغربية بشكل عام في العديد من المناطق.

وأوضح أن هذه الإجراءات ستؤدي بالضرورة إلى تعطيل العجلة الاقتصادية، وستنعكس سلباً على الاقتصاد الفلسطيني ككل.

وأشار أبو صوي إلى أن حرية التنقل تُعد فرعاً من الحرية الشخصية والتي تعد أحد الحريات الأساسية اللصيقة بالإنسان، والتي لا تجوز مصادرتها أو تقييدها دون مبرر قانوني واضح وقوي.

حرية الفرد في التنقل داخل وخارج بلده

وبين أن حرية التنقل تشمل حق الفرد في الانتقال من مكان إلى آخر داخل بلده، والخروج منه والعودة إليه دون تقييد. وقد نصت المادة (13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "لكل فرد الحق في حرية التنقل، وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة"، كما تنص على أن "لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إليه". وهو ما أكد عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة (12) منه والتي تضمّنت الإشارة إلى حق كل فرد في حرية التنقل واختيار مكان إقامته داخل الدولة، موضحاً، أن هذا الحق لا يجوز تقييده إلا في حالات استثنائية، تتعلق بالأمن القومي أو بالنظام العام، وهي شروط لا تنطبق على ما يجري حاليًا في الضفة الغربية.

وقال: استنادًا إلى ذلك، يجب على الدول، بما فيها دولة الاحتلال، ضمان حرية التنقل للمواطنين، وعدم فرض قيود على هذا الحق إلا بما يحقق مصلحتهم، وفقًا للمعايير القانونية؛ مؤكدًا أنه يتعيّن على سلطات الاحتلال الإسرائيلي احترام أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان حتى فيما يندرج ضمن علاقتها مع المواطنين الفلسطينيين بالضفة الغربية.

وأضاف: رغم ادعاء سلطات الاحتلال أن الغاية من هذه الإغلاقات هي اعتبارات أمنية وعسكرية ودواعٍ دفاعية، فإن هذه الحجج واهية ولا تندرج ضمن المبررات القانونية لتقييد هذا الحق، وفقاً لما جاء في الاتفاقيات الدولية المُشار إليها؛ خاصة وأن الحرب الجارية تقع خارج حدود الضفة الغربية وأن تنقّل الأفراد بحرية تامة داخل مناطق الضفة الغربية لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على تداعيات الحرب القائمة أمنياً أو عسكرياً.

الإغلاقات لا علاقة لها بأي ضرورات عسكرية

وتابع: "بالتالي، فإن استمرار إغلاق الحواجز ومنع الفلسطينيين من التنقل بحرية لا علاقة له بأي ضرورات عسكرية فعلية، بل يندرج ضمن سياسة العقوبات الجماعية المحظورة دوليًا، والتي لطالما دأبت سلطات الاحتلال إلى فرضها على الفلسطينيين بين الفينة والأخرى تحت ذرائع الضرورات العسكرية والأمنية.

وأكد أن هذه السياسة تُعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر بشكل واضح وصريح فرض العقوبات الجماعية على الأشخاص المدنيين، وهو ما ينطبق على حالة الانتهاكات التي تمس حرية الحركة والتنقل للفلسطينيين.

وشدد أبو صوي على أن جميع الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من إغلاقات وتضييق عبر الحواجز والبوابات وإغلاق مداخل القرى والمدن، تعطّل الحياة اليومية والاقتصادية والتعليمية والاجتماعية للفلسطينيين، وهي إجراءات تتنافى بشكل صارخ مع أحكام القانون الدولي، ولا سيما أحكام القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

انكماش كبير في الاقتصاد بفعل الحرب الإسرائيلية

وقال الصحفي المختص في الشأن الاقتصادي أيهم أبو غوش: "ليس خافياً على أحد بأن الاقتصاد الفلسطيني يعاني من انكماش كبير بفعل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية التي زادت مدتها عن عام وثمانية أشهر، والتي نجم عنها ارتفاع كبير في نسبتي الفقر والبطالة.

وأضاف: على صعيد الضفة الغربية، تعمقت الأزمة الاقتصادية فيها لعدة عوامل، بفعل إجراءات احتلالية تهدف إلى الخنق الاقتصادي، وخلق بيئة طاردة فيها، لذلك اتبع الاحتلال عدة سياسات ممنهجة منها: منع العمال الفلسطينيين من التوجه إلى أعمالهم داخل الخط الأخضر ما حرم السوق الفلسطينية من سيولة نقدية شهرية تقدر بنحو 1.5 مليار شيقل، بالإضافة إلى احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية (ضريبة المقاصة) ما حال دون تمكين الحكومة من صرف رواتب كاملة، ما يعني حرمان الأسواق من قرابة مليار شيقل شهرياً، يضاف إلى ذلك خلق المعيقات أمام فلسطينيي 48 من التسوق في مناطق الضفة، وكذلك استهداف البنية التحتية للمدن والقرى والبلدات الفلسطينية، وحرمان الفلسطينيين من ثروتهم الزراعية والمائية في مناطق (ج) وغيرها، وإقامة الحواجز التي تحد من الحركة وتترك تداعيات سلبية على تنقل البضائع والأفراد.

الإغلاق ظاهره أمني لكن هدفه خنق الاقتصاد الفلسطيني

ويرى أبو غوش أن القرار الاحتلالي بالإغلاق الشامل للضفة الغربية والذي يبدو في ظاهرة أمنياً، إلا أنه لا يخلو من كونه أداة لاستمرار خنق اقتصاد الضفة الغربية، وهذا ما سيؤدي إلى تشكيل مزيد من الضغط على المنشآت التجارية المختلفة، خاصة أن أكثر من 90% منها عبارة عن مشاريع صغيرة قاعدتها الاستثمارية صغيرة، وليست لديها القدرة للتعايش مع أزمات خانقة لفترة طويلة.

وأكد أبو غوش أن التأثيرات الاقتصادية لهذا الإغلاق يعتمد على طول مدته واستمراريته، فكلما طال فإن ذلك سيعني مزيداً من التعطيل للدورة الاقتصادية ومزيداً من البطالة والفقر وقد نشهد عمليات تعطيل لتوريد السلع والبضائع للمراكز الحضرية الفلسطينية.

أما على المدى البعيد، أضاف أبو غوش: إذا استمرت تلك الإغلاقات لفترة زمنية طويلة ستقود إلى تغييرات جوهرية في تركيبة الاقتصاد الفلسطيني، خاصة تحويل المدن الفلسطينية إلى وجهة غير مرغوب بها تجارياً، وإنما التوجه نحو الاقتصاد المحلي، بمعنى عزل القرى والبلدات عن مراكز المدن، الأمر الذي قد يفضي إلى توجيه ضربة اقتصادة للمدن التي تحتوي على المراكز التجارية فيها.

أما على صعيد المالية العامة، أكد ابو غوش أن هذه الإجراءات ستقود إلى مزيد من الاستنزاف للايرادات العامة للسلطة الوطنية، لأن إجمالي الضرائب تعتمد بشكل أساسي على حجم الاستهلاك الذي حتماً سيتراجع وفق المعيقات الحالية.

الضفة الغربية أًصبحت سجناً كبيراً

من جهته، أكد المستشار الاقتصادي حازم القواسمي أن الضفة الغربية أًصبحت سجناً كبيراً وعدد الغرف فيه 138 غرفة، وهذا هو عدد البلديات المفصولة اليوم تماماً عن بعضها البعض. فلم يتم فصل المحافظات الإحدى عشر فقط، بل أصبحت كل بلدية مفصولة عن البلدية التي تجاورها.

وأضاف: إن الأسوأ من ذلك، أنّ أهالي القرى المجاورة للبلديات لا يستطيعون الوصول للمدن الرئيسية والتسوق وقضاء حوائجهم اليومية. وليس المهم ماذا نطلق على هذه التقسيمات وهذا الحصار، سواء قلنا معازل أو كنتونات أو فصلاً عنصرياً.

وأكد القواسمي أن الجيش الإسرائيلي أصبح يتحكم بكل زاوية في الضفة الغربية بالريموت كونترول عن طريق الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية. يغلق المدن والقرى متى يشاء، كما يفعل اليوم، ويفتح بعضها متى يشاء. لا توجد قوة أو جهة تجبره على شيء.

وتابع القواسمي: حتى لو انهار الاقتصاد الفلسطيني أكثر مما هو منهار حالياً، لا أحد يكترث لما يجري في الضفة الغربية من تفقير للناس وتعطيلهم عن العمل وخنقهم مالياً واقتصادياً.

جزء كبير من الشعب أصبح فقيراً ومديوناً وعاطلاً

وأشار إلى أن الكثير من العائلات الفلسطينية لم تعد قادرة على الحصول على قوتها اليومي بسبب البطالة غير المسبوقة وطول مدة إغلاق سوق العمل الإسرائيلية إغلاقاً محكماً، وكذلك تدهور وضع القطاع الخاص والعام الفلسطيني.

وقال: إن جزءاً لا يستهان به من الشعب الفلسطيني أصبح فقيراً، مديوناً، وعاطلاً عن العمل. مما ينذر بعواقب اقتصادية واجتماعية وأمنية وخيمة، بدأت بوادرها تلوح في الأفق في بيت لحم وغيرها من المدن التي بدأت تلمس شحّا في الحصول على البترول ومشتقاته.

وأكد القواسمي أنه بالرغم من أن السوق الفلسطينية تستطيع أن تصمد ثلاثة شهور إضافية في حال استمرت الحرب الإسرائيلية الإيرانية، إلا أنها معرّضة للانهيار والهبوط بشكل مفاجئ ومدمّر خاصة بوجود حكومة إسرائيلية متطرفة وغير مبالية بحياة الفلسطينيين بل تستخدم كافة الوسائل لحصارهم وتجويعهم من أجل تهجيرهم وتصفية القضية الفلسطينية.

المصدر / جريدة القدس