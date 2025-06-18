الاحتلال يواصل اقتحام جبع ويحول منازل إلى ثكنات عسكرية

MENAFN - Palestine News Network ) جنين -PNN- تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحام بلدة جبع جنوب جنين، لليوم الثاني على التوالي.

وقال رئيس بلدية جبع محمد بداد، إن قوات الاحتلال أجبرت 35 عائلة على النزوح قسرا، وحولت منازلها إلى ثكنات عسكرية.

وأضاف، أن جنود الاحتلال المتمركزين في الحارة الغربية من البلدة داهموا المنازل وفتشوها وعبثوا بمحتوياتها.

وأشار إلى أن عدد الاعتقالات في البلدة كبير، غير أنه من غير الممكن حصرها، نظراً لاستمرار العدوان، إضافة إلى احتجاز مواطنين لساعات، ومن ثم إطلاق سراحهم، مؤكدا أن جنود الاحتلال يدفعون بتعزيزات إلى منطقة ترسلة، ويتمركزون بشكل كبير فيها. إضافة إلى وجود آليات الاحتلال ومدرعاته الكبير في البلدة.

وقال إن الاحتلال وضع سواتر ترابية في طريق جنين نابلس من جهة بلدة جبع، ما أدى إلى إعاقة حركة المركبات وتنقل المواطنين.