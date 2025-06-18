تقرير: لا قرار أميركيا بعد بشأن الهجوم على إيران

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن -PNN- -نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين بأن اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فريقه للأمن القومي لم يسفر عن اتخاذ قرار بشأن شن هجوم على إيران.

ووفق الصحيفة فإن توجيه ضربة لإيران كان مجرد أحد الخيارات في اجتماع ترامب مع فريقه للأمن القومي.

وعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا لمجلس الأمن القومي في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، حيث استمر النقاش لمدة ساعة و20 دقيقة دون التوصل إلى قرار نهائي بشأن شن هجوم على إيران.

وفقا لمصادر أمريكية، فإن ترامب يبقي جميع الخيارات مطروحة، لكنه لم يقرر بعد كيفية الرد على التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل.

ومن بين الخيارات التي تمت مناقشتها، كان هناك اقتراح باستخدام قنابل خارقة للتحصينات لاستهداف منشأة فوردو النووية الإيرانية، وهي منشأة تقع في عمق الجبال ولا تستطيع القنابل الإسرائيلية الوصول إليها بسهولة. كما تم بحث إمكانية تزويد الطائرات الإسرائيلية بالوقود عبر طائرات الإمداد الأمريكية، مما يسمح لها بتنفيذ ضربات بعيدة المدى ضد أهداف إيرانية.

في سياق متصل، صرح ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" بأن الولايات المتحدة تعرف تماما مكان اختباء المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، لكنه أكد أن واشنطن لن تستهدفه في الوقت الحالي. هذا التصريح جاء بعد تقارير تفيد بأن إسرائيل كانت تخطط لاغتيال خامنئي، لكن ترامب رفض هذه الخطة خشية تصعيد الصراع.

من جهة أخرى، أشار مسؤولون أمريكيون إلى أن إيران مستعدة لضرب المصالح الأمريكية في المنطقة، لكن لا توجد مؤشرات على أن هجوما وشيكا سيحدث. يأتي هذا في ظل استمرار المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل، حيث نفذت الأخيرة سلسلة من الغارات الجوية ضد أهداف إيرانية، وردت إيران بإطلاق دفعات كبيرة من الصواريخ تحت اسم "الوعد الصادق 3".