تقرير: لا قرار أميركيا بعد بشأن الهجوم على إيران

تقرير: لا قرار أميركيا بعد بشأن الهجوم على إيران
ووفق الصحيفة فإن توجيه ضربة لإيران كان مجرد أحد الخيارات في اجتماع ترامب مع فريقه للأمن القومي.
وعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا لمجلس الأمن القومي في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، حيث استمر النقاش لمدة ساعة و20 دقيقة دون التوصل إلى قرار نهائي بشأن شن هجوم على إيران.
وفقا لمصادر أمريكية، فإن ترامب يبقي جميع الخيارات مطروحة، لكنه لم يقرر بعد كيفية الرد على التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل.
ومن بين الخيارات التي تمت مناقشتها، كان هناك اقتراح باستخدام قنابل خارقة للتحصينات لاستهداف منشأة فوردو النووية الإيرانية، وهي منشأة تقع في عمق الجبال ولا تستطيع القنابل الإسرائيلية الوصول إليها بسهولة. كما تم بحث إمكانية تزويد الطائرات الإسرائيلية بالوقود عبر طائرات الإمداد الأمريكية، مما يسمح لها بتنفيذ ضربات بعيدة المدى ضد أهداف إيرانية.
في سياق متصل، صرح ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" بأن الولايات المتحدة تعرف تماما مكان اختباء المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، لكنه أكد أن واشنطن لن تستهدفه في الوقت الحالي. هذا التصريح جاء بعد تقارير تفيد بأن إسرائيل كانت تخطط لاغتيال خامنئي، لكن ترامب رفض هذه الخطة خشية تصعيد الصراع.
من جهة أخرى، أشار مسؤولون أمريكيون إلى أن إيران مستعدة لضرب المصالح الأمريكية في المنطقة، لكن لا توجد مؤشرات على أن هجوما وشيكا سيحدث. يأتي هذا في ظل استمرار المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل، حيث نفذت الأخيرة سلسلة من الغارات الجوية ضد أهداف إيرانية، وردت إيران بإطلاق دفعات كبيرة من الصواريخ تحت اسم "الوعد الصادق 3".
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