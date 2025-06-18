الاحتلال يواصل اقتحام جبع ويحول منازل إلى ثكنات عسكرية

الاحتلال يواصل اقتحام جبع ويحول منازل إلى ثكنات عسكرية
وقال رئيس بلدية جبع محمد بداد، إن قوات الاحتلال أجبرت 35 عائلة على النزوح قسرا، وحولت منازلها إلى ثكنات عسكرية.
وأضاف، أن جنود الاحتلال المتمركزين في الحارة الغربية من البلدة داهموا المنازل وفتشوها وعبثوا بمحتوياتها.
وأشار إلى أن عدد الاعتقالات في البلدة كبير، غير أنه من غير الممكن حصرها، نظراً لاستمرار العدوان، إضافة إلى احتجاز مواطنين لساعات، ومن ثم إطلاق سراحهم، مؤكدا أن جنود الاحتلال يدفعون بتعزيزات إلى منطقة ترسلة، ويتمركزون بشكل كبير فيها. إضافة إلى وجود آليات الاحتلال ومدرعاته الكبير في البلدة.
وقال إن الاحتلال وضع سواتر ترابية في طريق جنين نابلس من جهة بلدة جبع، ما أدى إلى إعاقة حركة المركبات وتنقل المواطنين.
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