واشنطن تعلن إغلاق سفارتها في القدس حتى الجمعة

واشنطن تعلن إغلاق سفارتها في القدس حتى الجمعة
خبرني - أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء، إغلاق سفارتها في القدس لأسباب أمنية، في اليوم الخامس من المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران.
ونشرت السفارة بيانا على موقعها الإلكتروني جاء فيه "بسبب الوضع الأمني، وعملا بتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ستُغلق سفارة الولايات المتحدة في القدس من يوم غد (الأربعاء 18 حزيران) حتى الجمعة (20 حزيران)".
وأضاف البيان "بسبب الوضع الأمني الحالي والصراع المستمر بين إسرائيل وإيران، طلبت السفارة الأميركية من جميع موظفي الحكومة الأميركية وأفراد عائلاتهم لزوم أماكن إقامتهم ومحيطها حتى إشعار آخر".
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء إنشاء مجموعة عمل الغرض منها مساعدة الرعايا الأميركيين في الشرق الأوسط.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس أن الوزارة "أنشأت مجموعة عمل للشرق الأوسط كلّفت بتنسيق الدعم المقدّم إلى الرعايا الأميركيين والبعثات الديبلوماسية وطواقم الولايات المتحدة"، مذكّرة بأن واشنطن توصي رعاياها بعدم التوجّه خصوصا إلى العراق وإيران "مهما كانت الظروف".
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