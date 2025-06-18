واشنطن تعلن إغلاق سفارتها في القدس حتى الجمعة

خبرني - أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء، إغلاق سفارتها في القدس لأسباب أمنية، في اليوم الخامس من المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران.

ونشرت السفارة بيانا على موقعها الإلكتروني جاء فيه "بسبب الوضع الأمني، وعملا بتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ستُغلق سفارة الولايات المتحدة في القدس من يوم غد (الأربعاء 18 حزيران) حتى الجمعة (20 حزيران)".

وأضاف البيان "بسبب الوضع الأمني الحالي والصراع المستمر بين إسرائيل وإيران، طلبت السفارة الأميركية من جميع موظفي الحكومة الأميركية وأفراد عائلاتهم لزوم أماكن إقامتهم ومحيطها حتى إشعار آخر".

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء إنشاء مجموعة عمل الغرض منها مساعدة الرعايا الأميركيين في الشرق الأوسط.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس أن الوزارة "أنشأت مجموعة عمل للشرق الأوسط كلّفت بتنسيق الدعم المقدّم إلى الرعايا الأميركيين والبعثات الديبلوماسية وطواقم الولايات المتحدة"، مذكّرة بأن واشنطن توصي رعاياها بعدم التوجّه خصوصا إلى العراق وإيران "مهما كانت الظروف".