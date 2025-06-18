وفيات الأردن.. الأربعاء 18-6-2025

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وفيات الأردن.. الأربعاء 18-6-2025
(MENAFN- Khaberni)
خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأربعاء 18-6-2025:
رلى محمد علي شاخين
ميسر سليم الحديدي
احلام مسعد عودة العكروش
حنا ساير فرهود حداد
عايدة اسحق عبداللطيف ثلجي الشروف
عبدالحميد صالح عبدالحميد حسونة
رشيد جودات ابو ميالة
عبدالمطلب داود الدلق
احمد حسن محمود العزازمة
محمد محمود الزغول
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