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وفيات الأردن.. الأربعاء 18-6-2025

وفيات الأردن.. الأربعاء 18-6-2025

2025-06-18 01:40:29
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأربعاء 18-6-2025:

رلى محمد علي شاخين

ميسر سليم الحديدي

احلام مسعد عودة العكروش

حنا ساير فرهود حداد

عايدة اسحق عبداللطيف ثلجي الشروف

عبدالحميد صالح عبدالحميد حسونة

رشيد جودات ابو ميالة

عبدالمطلب داود الدلق

احمد حسن محمود العزازمة

محمد محمود الزغول

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