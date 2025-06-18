وزير (التجارة) الكويتي يجتمع مع ممثلي مصانع المياه المعبأة لبحث أوضاع السوق

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وزير (التجارة) الكويتي يجتمع مع ممثلي مصانع المياه المعبأة لبحث أوضاع السوق
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 6 (كونا) -- اجتمع وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل اليوم الثلاثاء مع ممثلي مصانع إنتاج المياه المعبأة للشرب لبحث أوضاع السوق والتنسيق بشأن تلبية احتياجات المستهلكين.
وشدد الوزير العجيل خلال الاجتماع على حرصه وتذليله كافة العقبات التي قد تواجه المصانع والتنسيق مع الجهات الحكومية لاستمرار الإنتاج محذرا من أي محاولات لرفع الأسعار.
وأكد أن الوزارة ستتابع الأسواق ولن تتهاون تجاه أي تجاوزات معربا عن شكره وتقديره للتعاون الذي أبدته المصانع خلال الأزمات السابقة ومثمنا دورها الوطني ومسؤوليتها في دعم استقرار السوق.
وأكد ممثلو مصانع المياه المعبأة للشرب جاهزية المصانع للإنتاج وأنها تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية خلال الفترة الحالية.
كما أكدوا استعدادهم الكامل لمواصلة أداء دورهم الوطني وتفعيل مسؤوليتهم المجتمعية بما يضمن توفير المياه للمستهلكين بكميات كافية وأسعار مستقرة.
كانت وزارة (التجارة) طمأنت يوم أمس المواطنين والمقيمين بتوفر المياه المعبأة في مختلف منافذ البيع سواء في الجمعيات التعاونية أو الأسواق الموازية إضافة إلى توفرها بكميات كبيرة في المخازن مؤكدة عدم وجود أي نقص أو انقطاع في سلاسل الإمداد.
وبينت حينئذ أن فرق الرقابة التجارية تتابع توفر المياه والسلع الأساسية بشكل يومي لضمان تدفقها وتوافرها واستقرار أسعارها. (النهاية)
ع ع م / م ص ع
وشدد الوزير العجيل خلال الاجتماع على حرصه وتذليله كافة العقبات التي قد تواجه المصانع والتنسيق مع الجهات الحكومية لاستمرار الإنتاج محذرا من أي محاولات لرفع الأسعار.
وأكد أن الوزارة ستتابع الأسواق ولن تتهاون تجاه أي تجاوزات معربا عن شكره وتقديره للتعاون الذي أبدته المصانع خلال الأزمات السابقة ومثمنا دورها الوطني ومسؤوليتها في دعم استقرار السوق.
وأكد ممثلو مصانع المياه المعبأة للشرب جاهزية المصانع للإنتاج وأنها تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية خلال الفترة الحالية.
كما أكدوا استعدادهم الكامل لمواصلة أداء دورهم الوطني وتفعيل مسؤوليتهم المجتمعية بما يضمن توفير المياه للمستهلكين بكميات كافية وأسعار مستقرة.
كانت وزارة (التجارة) طمأنت يوم أمس المواطنين والمقيمين بتوفر المياه المعبأة في مختلف منافذ البيع سواء في الجمعيات التعاونية أو الأسواق الموازية إضافة إلى توفرها بكميات كبيرة في المخازن مؤكدة عدم وجود أي نقص أو انقطاع في سلاسل الإمداد.
وبينت حينئذ أن فرق الرقابة التجارية تتابع توفر المياه والسلع الأساسية بشكل يومي لضمان تدفقها وتوافرها واستقرار أسعارها. (النهاية)
ع ع م / م ص ع
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