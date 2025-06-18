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وزير (التجارة) الكويتي يجتمع مع ممثلي مصانع المياه المعبأة لبحث أوضاع السوق

وزير (التجارة) الكويتي يجتمع مع ممثلي مصانع المياه المعبأة لبحث أوضاع السوق

2025-06-18 01:38:23
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 6 (كونا) -- اجتمع وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل اليوم الثلاثاء مع ممثلي مصانع إنتاج المياه المعبأة للشرب لبحث أوضاع السوق والتنسيق بشأن تلبية احتياجات المستهلكين.
وشدد الوزير العجيل خلال الاجتماع على حرصه وتذليله كافة العقبات التي قد تواجه المصانع والتنسيق مع الجهات الحكومية لاستمرار الإنتاج محذرا من أي محاولات لرفع الأسعار.
وأكد أن الوزارة ستتابع الأسواق ولن تتهاون تجاه أي تجاوزات معربا عن شكره وتقديره للتعاون الذي أبدته المصانع خلال الأزمات السابقة ومثمنا دورها الوطني ومسؤوليتها في دعم استقرار السوق.
وأكد ممثلو مصانع المياه المعبأة للشرب جاهزية المصانع للإنتاج وأنها تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية خلال الفترة الحالية.
كما أكدوا استعدادهم الكامل لمواصلة أداء دورهم الوطني وتفعيل مسؤوليتهم المجتمعية بما يضمن توفير المياه للمستهلكين بكميات كافية وأسعار مستقرة.
كانت وزارة (التجارة) طمأنت يوم أمس المواطنين والمقيمين بتوفر المياه المعبأة في مختلف منافذ البيع سواء في الجمعيات التعاونية أو الأسواق الموازية إضافة إلى توفرها بكميات كبيرة في المخازن مؤكدة عدم وجود أي نقص أو انقطاع في سلاسل الإمداد.
وبينت حينئذ أن فرق الرقابة التجارية تتابع توفر المياه والسلع الأساسية بشكل يومي لضمان تدفقها وتوافرها واستقرار أسعارها. (النهاية)

ع ع م / م ص ع


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