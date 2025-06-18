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النائب الأول ووزير الداخلية يلتقي عددا من القيادات الأمنية

النائب الأول ووزير الداخلية يلتقي عددا من القيادات الأمنية

2025-06-18 01:38:21
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 6 (كونا) -- التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الثلاثاء عددا من قيادات وزارة الداخلية في إطار متابعته الدورية لسير العمل في قطاعات الوزارة والوقوف ميدانيا على مستوى الأداء وتنفيذ الخطط الأمنية والإدارية.
وذكرت (الداخلية) في بيان صحفي أنه تم خلال اللقاء استعراض مؤشرات العمل في مختلف القطاعات ومناقشة سبل تعزيز الجاهزية ورفع كفاءة الأداء إضافة إلى بحث أبرز التحديات واتخاذ التوجيهات اللازمة لضمان استمرار العمل وفق أعلى المعايير المهنية والتنظيمية.
وأضافت أن اللقاء تطرق إلى متابعة الأوضاع الأمنية المحلية والإقليمية والتأكيد على ضرورة الاستمرار في رفع مستوى الجاهزية الميدانية وتعزيز التنسيق والتكامل بين القطاعات الأمنية لمواجهة المستجدات الأمنية بكفاءة واستباقية بما يرسخ أمن الوطن واستقراره.
ونقل البيان عن الشيخ فهد اليوسف تأكيده على أهمية مواصلة اللقاءات الدورية لتعزيز الالتزام وترسيخ روح العمل الجماعي وتطوير آليات العمل بما يسهم في رفع الكفاءة وتعزيز الأمن والاستقرار ويؤكد جاهزية الوزارة في مواجهة التحديات بكفاءة واقتدار. (النهاية)

ع ج ر / م ص ع


MENAFN18062025000071011013ID1109688113

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