النائب الأول ووزير الداخلية يلتقي عددا من القيادات الأمنية

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النائب الأول ووزير الداخلية يلتقي عددا من القيادات الأمنية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 6 (كونا) -- التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الثلاثاء عددا من قيادات وزارة الداخلية في إطار متابعته الدورية لسير العمل في قطاعات الوزارة والوقوف ميدانيا على مستوى الأداء وتنفيذ الخطط الأمنية والإدارية.
وذكرت (الداخلية) في بيان صحفي أنه تم خلال اللقاء استعراض مؤشرات العمل في مختلف القطاعات ومناقشة سبل تعزيز الجاهزية ورفع كفاءة الأداء إضافة إلى بحث أبرز التحديات واتخاذ التوجيهات اللازمة لضمان استمرار العمل وفق أعلى المعايير المهنية والتنظيمية.
وأضافت أن اللقاء تطرق إلى متابعة الأوضاع الأمنية المحلية والإقليمية والتأكيد على ضرورة الاستمرار في رفع مستوى الجاهزية الميدانية وتعزيز التنسيق والتكامل بين القطاعات الأمنية لمواجهة المستجدات الأمنية بكفاءة واستباقية بما يرسخ أمن الوطن واستقراره.
ونقل البيان عن الشيخ فهد اليوسف تأكيده على أهمية مواصلة اللقاءات الدورية لتعزيز الالتزام وترسيخ روح العمل الجماعي وتطوير آليات العمل بما يسهم في رفع الكفاءة وتعزيز الأمن والاستقرار ويؤكد جاهزية الوزارة في مواجهة التحديات بكفاءة واقتدار. (النهاية)
ع ج ر / م ص ع
وذكرت (الداخلية) في بيان صحفي أنه تم خلال اللقاء استعراض مؤشرات العمل في مختلف القطاعات ومناقشة سبل تعزيز الجاهزية ورفع كفاءة الأداء إضافة إلى بحث أبرز التحديات واتخاذ التوجيهات اللازمة لضمان استمرار العمل وفق أعلى المعايير المهنية والتنظيمية.
وأضافت أن اللقاء تطرق إلى متابعة الأوضاع الأمنية المحلية والإقليمية والتأكيد على ضرورة الاستمرار في رفع مستوى الجاهزية الميدانية وتعزيز التنسيق والتكامل بين القطاعات الأمنية لمواجهة المستجدات الأمنية بكفاءة واستباقية بما يرسخ أمن الوطن واستقراره.
ونقل البيان عن الشيخ فهد اليوسف تأكيده على أهمية مواصلة اللقاءات الدورية لتعزيز الالتزام وترسيخ روح العمل الجماعي وتطوير آليات العمل بما يسهم في رفع الكفاءة وتعزيز الأمن والاستقرار ويؤكد جاهزية الوزارة في مواجهة التحديات بكفاءة واقتدار. (النهاية)
ع ج ر / م ص ع
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