سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء يشاركون في حملات بنك الدم المركزي

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سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء يشاركون في حملات بنك الدم المركزي
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 6 (كونا) -- قام سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء في قصر بيان اليوم بالمشاركة في الحملات التي ينظمها بنك الدم المركزي في مختلف جهات الدولة للتبرع بالدم وذلك بهدف رفع المخزون الإستراتيجي الوطني.(النهاية)
ن و ف
ن و ف
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