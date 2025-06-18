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سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء يشاركون في حملات بنك الدم المركزي

سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء يشاركون في حملات بنك الدم المركزي

2025-06-18 01:38:21
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 6 (كونا) -- قام سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء في قصر بيان اليوم بالمشاركة في الحملات التي ينظمها بنك الدم المركزي في مختلف جهات الدولة للتبرع بالدم وذلك بهدف رفع المخزون الإستراتيجي الوطني.(النهاية)

ن و ف


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