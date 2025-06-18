مجلس الوزراء الكويتي يعلن يوم الخميس 26 يونيو الجاري عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

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مجلس الوزراء الكويتي يعلن يوم الخميس 26 يونيو الجاري عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 6 (كونا) -- أعلن مجلس الوزراء الكويتي يوم الخميس الموافق 26 يونيو الجاري عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية يتم فيه تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 29 يونيو.
وأحيط المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عقد اليوم الثلاثاء برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بتعميم ديوان الخدمة المدنية بمناسبة عطلة رأس السنة الهجرية لعام 1447 هجري التي ستصادف يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025 واعتباره يوم عطلة رسمية على أن تحدد الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة.
وتقدم المجلس بخالص التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وإلى الشعب الكويتي الكريم بهذه المناسبة سائلا المولى عز وجل أن يعيدها على دولة الكويت والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. (النهاية)
ج ي / أ م ح
وأحيط المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عقد اليوم الثلاثاء برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بتعميم ديوان الخدمة المدنية بمناسبة عطلة رأس السنة الهجرية لعام 1447 هجري التي ستصادف يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025 واعتباره يوم عطلة رسمية على أن تحدد الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة.
وتقدم المجلس بخالص التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وإلى الشعب الكويتي الكريم بهذه المناسبة سائلا المولى عز وجل أن يعيدها على دولة الكويت والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. (النهاية)
ج ي / أ م ح
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