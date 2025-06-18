  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
مجلس الوزراء الكويتي يعلن يوم الخميس 26 يونيو الجاري عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

مجلس الوزراء الكويتي يعلن يوم الخميس 26 يونيو الجاري عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

2025-06-18 01:38:20
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 6 (كونا) -- أعلن مجلس الوزراء الكويتي يوم الخميس الموافق 26 يونيو الجاري عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية يتم فيه تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 29 يونيو.
وأحيط المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عقد اليوم الثلاثاء برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بتعميم ديوان الخدمة المدنية بمناسبة عطلة رأس السنة الهجرية لعام 1447 هجري التي ستصادف يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025 واعتباره يوم عطلة رسمية على أن تحدد الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة.
وتقدم المجلس بخالص التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وإلى الشعب الكويتي الكريم بهذه المناسبة سائلا المولى عز وجل أن يعيدها على دولة الكويت والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. (النهاية)

ج ي / أ م ح


MENAFN18062025000071011013ID1109688111

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث