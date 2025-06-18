مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأسبوعي

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مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأسبوعي
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 6 (كونا) -- عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح يوم الثلاثاء 17 - 6 - 2025 في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبعد الاجتماع صرح معالي وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن بداح المطيري بما يلي:
استهل مجلس الوزراء اجتماعه بتقديم خالص التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وإلى الشعب الكويتي الكريم بمناسبة قرب حلول رأس السنة الهجرية الجديدة 1447 هجري سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على دولة الكويت والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
واطلع مجلس الوزراء على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات.
ومن منطلق حرص مجلس الوزراء على متابعة التطورات الأخيرة في ظل الظروف والأوضاع المحيطة بالمنطقة واستعراض استعدادات الوزارات والجهات الحكومية بهذا الخصوص فقد اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للأمن الغذائي والدوائي والمائي والذي تضمن تقرير وزارة الصحة بشأن مخزون الأمن الدوائي حيث استمع بهذا الصدد إلى شرح قدمه معالي وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي حول جاهزية قطاع الأدوية والتجهيزات الطبية في الوزارة لتزويد المستشفيات والمراكز الصحية بكميات من الأدوية والمستهلكات الطبية لفترات كافية.
كما اطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزارة التجارة والصناعة بشأن مخزون الأمن الغذائي حيث اطلع بهذا الصدد على العرض المرئي المقدم من معالي وزير التجارة والصناعة خليفة عبدالله العجيل العسكر بشأن تقرير مخزون الأمن الغذائي الذي يتضمن وضع المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية في دولة الكويت ومتابعة الأسواق والجمعيات التعاونية بهدف رصد حركة السوق ومعرفة سلوك المستهلكين والتأكد من مدى توفر المواد الغذائية ومياه الشرب المعبأة.
كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه عدد من معالي الوزراء حول استعدادات الوزارات والجهات الحكومية واتخاذها كافة التدابير اللازمة لضمان جاهزيتها في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة حيث أكد معالي الوزراء قيام كافة الوزارات والجهات الحكومية بتأمين الخدمات الأساسية وتوفير جميع الاحتياجات والمواد وتسهيل سير أعمال وخدمات مصالح المواطنين والمقيمين وكل ما من شأنه حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.
وفي إطار متابعة الحكومة لمشاريعها التنموية اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من معالي وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان حول مشاريع مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي (T2) ومكوناتها التي تتضمن:
1- مبنى الركاب الجديد.
2- المباني الخدمية والطرق المؤدية لمبنى الركاب الجديد ومواقف السيارات.
3- مواقف وممرات الطائرات والمباني الخدمية لمبنى الركاب الجديد.
4 - مشروع هـ .ط / 268 الطريق المؤدي إلى مبنى الركاب الجديد (طريق المقوع).
وأوضحت معاليها أن مبنى الركاب بمطار الكويت الدولي الجديد (T2) والذي حصل على التصنيف الذهبي لشهادة ريادة الطاقة والتصميم البيئي وهو نظام معترف به دوليا والتقييم يكون من قبل المجلس الأمريكي للمباني الخضراء.
من جهته أعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره وعظيم تقديره لمعالي وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان ورئيس الإدارة العامة للطيران المدني وقياديي ومسؤولي وموظفي الجهات الحكومية المعنية والقائمين على مشاريع مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي (T2).
وضمن هذا السياق استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف حامد المشاري حول مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية والجزر ومن أبرزها جزيرة بوبيان وجزيرة فيلكا والذي يعتبر أحد المشاريع الكبرى التي ستساهم في تعظيم الإيرادات غير النفطية ويعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية لاسيما القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية بالإضافة إلى كونه يعد نموذجا اقتصاديا مرنا ومنظورا يعكس توجه الدولة نحو الاستثمار وخلق بيئة تنافسية جاذبة.
كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه كل من مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم عبدالعزيز الصباح ومدير وحدة المتابعة بالتكليف في إدارة الأصول بقطاع الاحتياطي العام في الهيئة العامة للاستثمار الشيخ محمد سلمان حمود الصباح حول إنشاء المدينة الترفيهية كونها تعتبر خدمة مجتمعية وواجهة سياحية لدولة الكويت وأحد عوامل تنشيط الاقتصاد في البلاد موضحين أنه بعد استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع المدينة الترفيهية سوف يتم استقطاب الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال بهدف الاستثمار والمساهمة في تطوير وتشغيل هذا المعلم السياحي في دولة الكويت.
ومن منطلق حرص دولة الكويت على تعزيز التزامها بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله فقد اطلع مجلس الوزراء بهذا الصدد على توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مرسوم بقانون ورفعه لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
من جهة أخرى أحيط مجلس الوزراء علما بتعميم ديوان الخدمة المدنية بمناسبة عطلة رأس السنة الهجرية لعام 1447هجري التي ستكون يوم الخميس الموافق 26 - 6 - 2025م واعتباره يوم عطلة رسمية يتم فيه تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 29 - 6 - 2025م أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة فتحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة.
واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها. (النهاية)
ج ي / م ص ع
استهل مجلس الوزراء اجتماعه بتقديم خالص التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وإلى الشعب الكويتي الكريم بمناسبة قرب حلول رأس السنة الهجرية الجديدة 1447 هجري سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على دولة الكويت والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
واطلع مجلس الوزراء على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات.
ومن منطلق حرص مجلس الوزراء على متابعة التطورات الأخيرة في ظل الظروف والأوضاع المحيطة بالمنطقة واستعراض استعدادات الوزارات والجهات الحكومية بهذا الخصوص فقد اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للأمن الغذائي والدوائي والمائي والذي تضمن تقرير وزارة الصحة بشأن مخزون الأمن الدوائي حيث استمع بهذا الصدد إلى شرح قدمه معالي وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي حول جاهزية قطاع الأدوية والتجهيزات الطبية في الوزارة لتزويد المستشفيات والمراكز الصحية بكميات من الأدوية والمستهلكات الطبية لفترات كافية.
كما اطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزارة التجارة والصناعة بشأن مخزون الأمن الغذائي حيث اطلع بهذا الصدد على العرض المرئي المقدم من معالي وزير التجارة والصناعة خليفة عبدالله العجيل العسكر بشأن تقرير مخزون الأمن الغذائي الذي يتضمن وضع المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية في دولة الكويت ومتابعة الأسواق والجمعيات التعاونية بهدف رصد حركة السوق ومعرفة سلوك المستهلكين والتأكد من مدى توفر المواد الغذائية ومياه الشرب المعبأة.
كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه عدد من معالي الوزراء حول استعدادات الوزارات والجهات الحكومية واتخاذها كافة التدابير اللازمة لضمان جاهزيتها في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة حيث أكد معالي الوزراء قيام كافة الوزارات والجهات الحكومية بتأمين الخدمات الأساسية وتوفير جميع الاحتياجات والمواد وتسهيل سير أعمال وخدمات مصالح المواطنين والمقيمين وكل ما من شأنه حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.
وفي إطار متابعة الحكومة لمشاريعها التنموية اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من معالي وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان حول مشاريع مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي (T2) ومكوناتها التي تتضمن:
1- مبنى الركاب الجديد.
2- المباني الخدمية والطرق المؤدية لمبنى الركاب الجديد ومواقف السيارات.
3- مواقف وممرات الطائرات والمباني الخدمية لمبنى الركاب الجديد.
4 - مشروع هـ .ط / 268 الطريق المؤدي إلى مبنى الركاب الجديد (طريق المقوع).
وأوضحت معاليها أن مبنى الركاب بمطار الكويت الدولي الجديد (T2) والذي حصل على التصنيف الذهبي لشهادة ريادة الطاقة والتصميم البيئي وهو نظام معترف به دوليا والتقييم يكون من قبل المجلس الأمريكي للمباني الخضراء.
من جهته أعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره وعظيم تقديره لمعالي وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان ورئيس الإدارة العامة للطيران المدني وقياديي ومسؤولي وموظفي الجهات الحكومية المعنية والقائمين على مشاريع مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي (T2).
وضمن هذا السياق استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف حامد المشاري حول مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية والجزر ومن أبرزها جزيرة بوبيان وجزيرة فيلكا والذي يعتبر أحد المشاريع الكبرى التي ستساهم في تعظيم الإيرادات غير النفطية ويعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية لاسيما القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية بالإضافة إلى كونه يعد نموذجا اقتصاديا مرنا ومنظورا يعكس توجه الدولة نحو الاستثمار وخلق بيئة تنافسية جاذبة.
كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه كل من مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم عبدالعزيز الصباح ومدير وحدة المتابعة بالتكليف في إدارة الأصول بقطاع الاحتياطي العام في الهيئة العامة للاستثمار الشيخ محمد سلمان حمود الصباح حول إنشاء المدينة الترفيهية كونها تعتبر خدمة مجتمعية وواجهة سياحية لدولة الكويت وأحد عوامل تنشيط الاقتصاد في البلاد موضحين أنه بعد استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع المدينة الترفيهية سوف يتم استقطاب الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال بهدف الاستثمار والمساهمة في تطوير وتشغيل هذا المعلم السياحي في دولة الكويت.
ومن منطلق حرص دولة الكويت على تعزيز التزامها بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله فقد اطلع مجلس الوزراء بهذا الصدد على توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مرسوم بقانون ورفعه لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
من جهة أخرى أحيط مجلس الوزراء علما بتعميم ديوان الخدمة المدنية بمناسبة عطلة رأس السنة الهجرية لعام 1447هجري التي ستكون يوم الخميس الموافق 26 - 6 - 2025م واعتباره يوم عطلة رسمية يتم فيه تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 29 - 6 - 2025م أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة فتحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة.
واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها. (النهاية)
ج ي / م ص ع
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