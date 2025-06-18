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مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأسبوعي

مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأسبوعي

2025-06-18 01:38:19
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 6 (كونا) -- عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح يوم الثلاثاء 17 - 6 - 2025 في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبعد الاجتماع صرح معالي وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن بداح المطيري بما يلي:
استهل مجلس الوزراء اجتماعه بتقديم خالص التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وإلى الشعب الكويتي الكريم بمناسبة قرب حلول رأس السنة الهجرية الجديدة 1447 هجري سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على دولة الكويت والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
واطلع مجلس الوزراء على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات.
ومن منطلق حرص مجلس الوزراء على متابعة التطورات الأخيرة في ظل الظروف والأوضاع المحيطة بالمنطقة واستعراض استعدادات الوزارات والجهات الحكومية بهذا الخصوص فقد اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للأمن الغذائي والدوائي والمائي والذي تضمن تقرير وزارة الصحة بشأن مخزون الأمن الدوائي حيث استمع بهذا الصدد إلى شرح قدمه معالي وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي حول جاهزية قطاع الأدوية والتجهيزات الطبية في الوزارة لتزويد المستشفيات والمراكز الصحية بكميات من الأدوية والمستهلكات الطبية لفترات كافية.
كما اطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزارة التجارة والصناعة بشأن مخزون الأمن الغذائي حيث اطلع بهذا الصدد على العرض المرئي المقدم من معالي وزير التجارة والصناعة خليفة عبدالله العجيل العسكر بشأن تقرير مخزون الأمن الغذائي الذي يتضمن وضع المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية في دولة الكويت ومتابعة الأسواق والجمعيات التعاونية بهدف رصد حركة السوق ومعرفة سلوك المستهلكين والتأكد من مدى توفر المواد الغذائية ومياه الشرب المعبأة.
كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه عدد من معالي الوزراء حول استعدادات الوزارات والجهات الحكومية واتخاذها كافة التدابير اللازمة لضمان جاهزيتها في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة حيث أكد معالي الوزراء قيام كافة الوزارات والجهات الحكومية بتأمين الخدمات الأساسية وتوفير جميع الاحتياجات والمواد وتسهيل سير أعمال وخدمات مصالح المواطنين والمقيمين وكل ما من شأنه حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.
وفي إطار متابعة الحكومة لمشاريعها التنموية اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من معالي وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان حول مشاريع مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي (T2) ومكوناتها التي تتضمن:
1- مبنى الركاب الجديد.
2- المباني الخدمية والطرق المؤدية لمبنى الركاب الجديد ومواقف السيارات.
3- مواقف وممرات الطائرات والمباني الخدمية لمبنى الركاب الجديد.
4 - مشروع هـ .ط / 268 الطريق المؤدي إلى مبنى الركاب الجديد (طريق المقوع).
وأوضحت معاليها أن مبنى الركاب بمطار الكويت الدولي الجديد (T2) والذي حصل على التصنيف الذهبي لشهادة ريادة الطاقة والتصميم البيئي وهو نظام معترف به دوليا والتقييم يكون من قبل المجلس الأمريكي للمباني الخضراء.
من جهته أعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره وعظيم تقديره لمعالي وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان ورئيس الإدارة العامة للطيران المدني وقياديي ومسؤولي وموظفي الجهات الحكومية المعنية والقائمين على مشاريع مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي (T2).
وضمن هذا السياق استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف حامد المشاري حول مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية والجزر ومن أبرزها جزيرة بوبيان وجزيرة فيلكا والذي يعتبر أحد المشاريع الكبرى التي ستساهم في تعظيم الإيرادات غير النفطية ويعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية لاسيما القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية بالإضافة إلى كونه يعد نموذجا اقتصاديا مرنا ومنظورا يعكس توجه الدولة نحو الاستثمار وخلق بيئة تنافسية جاذبة.
كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه كل من مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم عبدالعزيز الصباح ومدير وحدة المتابعة بالتكليف في إدارة الأصول بقطاع الاحتياطي العام في الهيئة العامة للاستثمار الشيخ محمد سلمان حمود الصباح حول إنشاء المدينة الترفيهية كونها تعتبر خدمة مجتمعية وواجهة سياحية لدولة الكويت وأحد عوامل تنشيط الاقتصاد في البلاد موضحين أنه بعد استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع المدينة الترفيهية سوف يتم استقطاب الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال بهدف الاستثمار والمساهمة في تطوير وتشغيل هذا المعلم السياحي في دولة الكويت.
ومن منطلق حرص دولة الكويت على تعزيز التزامها بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله فقد اطلع مجلس الوزراء بهذا الصدد على توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مرسوم بقانون ورفعه لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
من جهة أخرى أحيط مجلس الوزراء علما بتعميم ديوان الخدمة المدنية بمناسبة عطلة رأس السنة الهجرية لعام 1447هجري التي ستكون يوم الخميس الموافق 26 - 6 - 2025م واعتباره يوم عطلة رسمية يتم فيه تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 29 - 6 - 2025م أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة فتحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة.
واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها. (النهاية)

ج ي / م ص ع


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