مائدة مستديرة في فيينا تسفر عن تعهد مجموعة التنسيق العربية بتقديم 2 مليار دولار لدعم التنمية في موريتانيا

سيشهد البرنامج الوطني للتنمية في موريتانيا دفعة قوية بعد إعلان مجموعة التنسيق العربية (ACG) عن تعهد بتقديم تمويل إنمائي بقيمة 2 مليار دولار أمريكي، وذلك خلال مائدة مستديرة رفيعة المستوى عُقدت في فيينا، النمسا. وقد ترأس الحدث رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني، واستضافه صندوق أوبك للتنمية الدولية في إطار الاجتماع السنوي لرؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق العربية.

وقال رئيس صندوق أوبك، عبد الحميد الخليفة: "نحن ملتزمون بقوة بلعب دور فاعل في تنفيذ وإنجاح برنامج التنمية الطموح لموريتانيا. ومن خلال تعهدنا هذا، نقوم بتعبئة قدراتنا الجماعية لتحويل الطموح إلى عمل ملموس وتحقيق تغيير إيجابي في حياة شريكنا شعب موريتانيا."

ومن جانبه، صرّح رئيس البنك الإسلامي للتنمية، معالي الدكتور محمد الجاسر، ممثلاً عن مجموعة التنسيق العربية:

"سيُوجَّه تمويلنا إلى قطاعات حيوية ذات أولوية، بما في ذلك الطاقة، والمياه، والنقل، والبنية التحتية الرقمية، وذلك لتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في البلاد."

وقد جاء هذا التعهد عقب الكلمة الافتتاحية التي ألقاها الرئيس الغزواني، والتي أكد فيها التزام موريتانيا بالإصلاح المؤسسي، وتعزيز الشفافية، وتحسين الحوكمة. وأشار إلى أن هذه الجهود، إلى جانب الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحديث الإدارة العامة، تضع الأسس للنمو الشامل والمستدام على المدى الطويل. كما شدد الرئيس على طموح البلاد في أن تصبح وجهة استثمارية تنافسية من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار وتعزيز الأمن الوطني.

وخلال المائدة المستديرة، قدمت الحكومة الموريتانية محفظة من مشاريع الاستثمار ذات الأولوية، من بينها مبادرة لتحويل محطات الطاقة الحرارية إلى أنظمة هجينة، وتعزيز أداء المحطات الهجينة الحالية من خلال اعتماد حلول متقدمة لتخزين الطاقة. كما تم عرض مشروعين استراتيجيين للبنية التحتية المائية، أحدهما في موقع طرف المحروَد، والآخر في حوض كركورو. وفي قطاع النقل، تم تسليط الضوء على إعادة تأهيل ممرات نواكشوط – نواذيبو وروصو – بوغي كمشاريع أساسية لتحسين التجارة والربط.

وسيُغطي تعهد مجموعة التنسيق العربية الفترة من 2025 إلى 2030، حيث سيتم "تنفيذه بالتنسيق الوثيق مع الحكومة والشركاء الدوليين"، بحسب ما أعلنه رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور الجاسر.

وقد سبقت هذه المائدة المستديرة منتدى التنمية لصندوق أوبك المقرر عقده في 17 يونيو، حيث سيلقي رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني الكلمة الافتتاحية كضيف شرف.

وأكد رئيس صندوق أوبك عبد الحميد الخليفة التزام مؤسسته بدعم موريتانيا، مشيراً إلى زيارته للبلاد في يناير الماضي، والتي وقّع خلالها على اتفاقية إطار شراكة قطرية للفترة 2025-2027. وضمن هذه الشراكة الاستراتيجية، سيركّز صندوق أوبك على قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة، والمياه، والأمن الغذائي، والنقل، والطهي النظيف. وقال الخليفة:

"لكي تنجح التنمية، لا بد أن تجذب الاستثمار. ولكن لكي تكون مستدامة، يجب أن تحقق نتائج ملموسة للناس. وتربط الاستراتيجية الحكومية بحكمة بين هذين الهدفين."

تُعد مجموعة التنسيق العربية ثاني أكبر مجموعة تمويل تنموي في العالم، وتتوحد حول قيم التعاون بين بلدان الجنوب والتضامن. وقد قدمت المجموعة في العام الماضي تمويلاً جماعياً بلغ 19.6 مليار دولار أمريكي لتمويل نحو 650 عملية في أكثر من 90 دولة.

توزيع APO Group بالنيابة عن Arab Coordination Group (ACG).

مجموعة التنسيق العربية:

مجموعة التنسيق العربية هي تحالف استراتيجي يوفر استجابة منسقة لتمويل التنمية ساهمت منذ إنشائها في عام 1975، في تنمية الاقتصادات والمجتمعات من أجل مستقبل أفضل، حيث قدمت أكثر من 13000 قرض تنمية لأكثر من 160 دولة حول العالم. تتكون مجموعة التنسيق العربية من عشرة صناديق تنمية، وهي ثاني أكبر تجمع لمؤسسات تمويل التنمية في العالم وتعمل في جميع أنحاء العالم لدعم الدول النامية وخلق تأثير إيجابي دائم. تضم المجموعة صندوق أبو ظبي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية.