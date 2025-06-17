بابليك فيرست: Google تساهم في الاقتصاد السعودي بـ 31.2 مليار ريال سعودي في عام 2024

MENAFN - Asdaf News) أعلنت Google اليوم عن إطلاق تقرير أثر Google الاقتصادي، وهو تقرير أجرته وكالة الأبحاث“بابليك فيرست”، يستعرض كيف ساهمت منتجات Google (بحث Google, خرائط Google, أدوات Google الإعلانية، Google Play، وYouTube) في مساعدة الأفراد والشركات المحلية وصناع المحتوى والمطورين في المملكة العربية السعودية على مدار عام 2024. تُصدر Google حول العالم تقارير الأثر التي تستند إلى استطلاعات الرأي العام، ونماذج اقتصادية، ودراسات حالة، وبيانات من جهات خارجية.

يُظهر التقرير كيف تدفع أدوات ومنتجات Google المدعومة بالذكاء الاصطناعي النمو الاقتصادي، وتحسّن الحياة اليومية والإنتاجية للمجتمع والاقتصاد السعودي. وفي الواقع، تُقدر“بابليك فيرست” أن Google ساهمت بمبلغ 31.2 مليار ريال سعودي من النشاط الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.

“نحن فخورون للغاية بأن نكون شريكًا في رؤية السعودية الطموحة للتحول الرقمي،” يقول أنطوني نقاش، المدير العام لـ Google في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.“التقرير يعكس استثماراتنا في تسريع رحلة المملكة الطموحة نحو اقتصاد متنوع، مدعوم بالذكاء الاصطناعي. من خلال استثمارات كبيرة، وشراكات محلية قوية، وأدواتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي، نقدم قيمة اقتصادية كبيرة ونعمل على تمكين الأفراد، والشركات، والمجتمعات.”

تجهز Google السعوديين لوظائف المستقبل، وتعزز نظامًا بيئيًا رقميًا ناضجاَ. يسلط التقرير الضوء على أنه منذ عام 2018، تم تدريب أكثر من 590,000 فرد في المملكة العربية السعودية على المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي الأساسية من خلال مبادرة Google الرئيسية للتدريب“مهارات من Google”. يشمل هذا الجهد تمكين نظام بيئي متنوع وناضج للمطورين. في عام 2024، دعمت منظومة تطبيقات Android و Google Play توفير 29,000 فرصة عمل في المملكة، وفقًا للتقرير.

يستكشف تقرير أثر Google في المملكة العربية السعودية تأثير منتجات Google في عام 2024 عبر ثلاثة مجالات: الأفراد، والشركات، والمجتمعات. وفيما يلي النتائج الإضافية:

تسهيل الحياة اليومية للأفراد في المملكة العربية السعودية



توفر خدمات Google للمستهلكين فوائد بقيمة 564 ريال سعودي شهريا في المتوسط للسعوديين.

أفاد 53% من البالغين أنهم استخدموا Gemini، مساعد Google المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ويستخدمه الآن 1 من كل 3 مستخدمين يوميًا.

أكد 86% من المستخدمين على أن Gemini ساعدهم ليكونوا أكثر إنتاجية.

وافق 78% من المستخدمين على أن Gemini أسهل في الاستخدام باللغة العربية من روبوتات الدردشة الأخرى المدعمة بالذكاء الاصطناعي.

أشار 54% من البالغين إلى أن محرك بحث Google يُعد جزءًا أساسيًا من حياتهم اليومية.

عبر 89% عن ثقتهم في موثوقية نتائج بحث Google. قال 88% من المستخدمين إن خرائط Google و/أو Waze كانتا مفيدتين لتجنب التوهان.

دعم نمو الشركات في المملكة العربية السعودية



يستخدم 89% من البالغين بحث Google مرة واحدة على الأقل شهريًا لمقارنة أسعار المنتجات والخدمات.

قال 92% من الفئة العمرية 18-24 عامًا إنهم يستخدمون بحث Google أسبوعيًا على الأقل للتسوق أو تصفح المنتجات عبر الإنترنت.

يستخدم 70% من البالغين خرائط Google و/أو Waze مرة واحدة على الأقل شهريًا للعثور على نشاط تجاري محلي.

قال 86% من هؤلاء المستخدمين إنهم اطلعوا على تقييمات Google مرة واحدة على الأقل شهريا قبل زيارة مكان أو نشاط تجاري محلي. قال 90% من الموظفين في القطاع العام إن أدوات Google المدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعدهم على زيادة إنتاجيتهم في العمل.

تمكين المجتمعات في المملكة العربية السعودية يجمع هذا القسم من التقرير بين أبحاث بابليك فيرست والبيانات الداخلية لـ Google وتقديراتها لمساهمة Google لصناع المحتوى والمطورين والناشرين.



ولد اقتصاد تطبيقات Android أكثر من 20.7 مليون ريال سعودي من الإيرادات للمطورين السعوديين في عام 2024.

ارتفع عدد قنوات YouTube التي تحقق إيرادات مليونية أو أكثر بالريال السعودي بنسبة 40% على أساس سنوي. دربت مبادرة أخبار Google أكثر من 20,000+ صحفي وطالب صحافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحدها، بما في ذلك في المملكة العربية السعودية.

تشمل استثمارات Google في المملكة العربية السعودية منطقتها السحابية Google Cloud في الدمام، والمركز العالمي للذكاء الاصطناعي، الذي من المتوقع أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بمقدار 71 مليار دولار أمريكي على مدى ثماني سنوات.