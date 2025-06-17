“كورسيرا”: نمو بنسبة 165% في إقبال المتعلمين السعوديين على دورات الذكاء الاصطناعي التوليدي

MENAFN - Asdaf News) أعلنت“كورسيرا”، إحدى أكبر منصات التعليم عبر الإنترنت في العالم، عن زيادة سنوية بنسبة 73% في إقبال المتعلمين السعوديين على الشهادات المهنية، ما يشير إلى الطلب القوي على المؤهلات المرتبطة بسوق العمل والتي تتماشى مع أهداف التحول الوطني في المملكة، وذلك وفقاً لتقرير المهارات العالمية السنوي الصادر عن المنصة.

وكشف التقرير أيضاً في نسخته السابعة عن زيادة بنسبة 165% في أعداد المسجلين بدورات الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI)، مما يبرز التقدم السريع الذي أحرزته المملكة في بناء كوادر عاملة قادرة على التعامل مع تغييرات الذكاء الاصطناعي ودفع عجلة الابتكار في المستقبل.

يأتي هذا النمو في أعداد المسجلين في الوقت الذي تُسرّع فيه السعودية من وتيرة تحولها الاقتصادي مع تطور سوق العمل بسرعة غير مسبوقة. ويتوقع تقرير مستقبل الوظائف 202 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن يتم أتمتة 45% من مهام العمل في المملكة بحلول عام 2030، متجاوزةً بذلك المتوسطات العالمية. واستجابةً لذلك، يعطي أصحاب العمل الأولوية للمهارات في مجالات المعرفة التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والأمن السيبراني. علاوة على ذلك، ومع توقع قيام 38% من الشركات بإلغاء متطلبات الحصول على الشهادات الجامعية لتوسيع فرص الوصول إلى الكفاءات، فإن التحول نحو التوظيف القائم على المهارات ما زال يكتسب زخماً، مما يؤكد الأهمية المتزايدة لاستراتيجيات إعادة التدريب المرنة والجاهزة لمواكبة تحديات المستقبل.

واستناداً إلى بيانات صادرة عن مجتمع“كورسيرا” العالمي الذي يضم أكثر من 170 مليون متعلم، يُحدد تقرير المهارات العالمية 2025 مواطن ارتفاع كفاءات المواهب، والفجوات التي لا تزال قائمة، والعوامل التي تُحفز سلوك المتعلمين في أكثر من 100 دولة. ويؤكد التقرير الخطوات الجريئة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في قيادة التحول القائم على الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن 73% من المؤسسات السعودية تطبق بالفعل برامج الذكاء الاصطناعي، وأن 82% منها ملتزمة بمبادرات تطوير المهارات على نطاق واسع.

يُعدّ“مؤشر نضج الذكاء الاصطناعي” إضافةً جديدةً إلى تقرير هذا العام، حيث يُقيّم مدى جاهزية الدول لتبنّي الذكاء الاصطناعي من خلال الجمع بين بيانات متعلمي“كورسيرا” مع مؤشرات خارجية صادرة عن صندوق النقد الدولي (IMF) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة 37 عالمياً من بين 109 دول، مما يضعها بين أفضل ثلاث دول أداءً في المنطقة. وتُظهر الاستثمارات الكبرى، بما في ذلك“مشروع التفوق” (Project Transcendence)، وهو شراكة بقيمة 100 مليار دولار مع شركات التكنولوجيا العالمية الرائدة، ومركز بيانات للذكاء الاصطناعي في نيوم بقيمة 5 مليارات دولار، التزام المملكة الراسخ بالابتكار الرقمي.

وبناءً على مجموعة المهارات التي يركز عليها تقرير مستقبل الوظائف 2025، برز الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي كأكثر المهارات طلباً من قبل أصحاب العمل، مع ارتفاع تسجيل المتعلمين السعوديين في هذه المجالات بنسبة 140%. وبينما يهيمن الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي على النمو، ما زالت المهارات الأخرى التي يضعها أصحاب العمل في مقدمة أولوياتهم، مثل خدمة العملاء، والتفكير النظامي، وإدارة المواهب، على جانب كبير من الأهمية، على الرغم من تفاوت تفاعل المتعلمين معها. ووفقاً لتقرير المهارات العالمية، ارتفع أيضاً عدد المسجلين في مجال الأمن السيبراني بنسبة 61%، مما يعكس تركيز المملكة الشامل على بناء منظومة رقمية آمنة ومرنة.